HDP'den Demirtaş açıklaması: Yarım kalan tetkiki yapıldı, durumu iyi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes alamama şikayetiyle ilgili olarak tetkiklerinin yapılması için yeniden hastaneye sevk edildi. HDP tarafından sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Demirtaş, yapılan tetkiklerinin ardından cezaevine geri götürüldü.