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04:01 10 Aralık 2019
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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Telefon bağımlılık yapmış, bağımlılık zararlı şeyler için oluyorsa o kötü bir bilgidir

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    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa'da geçmişte yaşanan mezhep savaşlarına benzer bir durumun bugün İslam dünyasında görüldüğünü söyledi.

    Prof. Dr. Erbaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Türk Şehitlik Camisi Konferans Salonu'nda ''Hedef Kitle: Gençlik'' konulu konferansa katılarak konuşma yaptı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © AA /
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    Geçmişte Avrupa'da katolik ve protestan mezhepleri arasında yaşanan 30 yıl Savaşları'nda 7 milyon insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Erbaş, "Şimdi aynı şey İslam dünyasında yaşanıyor. Örgütler kuruluyor. O örgütler ötekinin Müslümanlığını beğenmiyor ve öldürüyor. Gözlerini bağlıyor, elinde bıçak. Yüzü görünmediği için kim olduğunu bilmiyoruz. Allahuekber diyor bazen onu da diyemiyor tamamen oyun olduğu belli. Öldürülen kelime-i şehadet getiriyor ne mahsun, ne acı bir şey. Şu an İslam dünyası bununla uğraşıyor. İslamofobi buradan yükseliyor işte. İslam'dan korkutmak, İslamofobi bu aşamaya geldi. Onun için bizim İslam'ı çok iyi temsil etmemiz lazım'' ifadelerini kullandı.

    ''Elimizde kalem olduğu yıllarda dünyaya rehber olmuşuz''

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlik Spor Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını hatırlatarak, hedeflerinin gençler olduğunu söyledi.

    Erbaş, "Dünyada en büyük nimet Müslüman kimliğine sahip olmak. Bu milletin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek. Elimizde kalem olduğu yıllarda dünyaya rehber olmuşuz'' dedi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan protokol kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde 4-6 Yaş Grubu Kur'an kursu öğreticilerine yönelik, Temel Afet Bilinci konulu seminere katıldı.
    © AA / Raşit Aydoğan
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    "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya dek" parolasıyla çalışma yaptıklarını anlatan Erbaş bu yılki kurban kampanyasına Almanya'dan 98 bin kurban gönderildiğini belirterek, ''Almanya'yı tebrik ediyorum. Bu yıl 98 bin kurban kesildi. Geçen yıl 78 bindi. 149 ülkeye sizin verdiğiniz emanetleri ulaştırdık. Bu ne demektir. Milletimizin sevgisini 149 ülkeye ulaştırmak, bayrağımızı tanıtmak demektir. Ülkemizin yüceliğini 149 ülkeye ulaştırdık demektir'' dedi.

    ''Bilgiyi Allah yolunda insanların faydasına kullanmak lazım''

    Bugünün dünyasında bilginin çok önemli olduğunu kaydeden Erbaş, ''Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Niçin çocuklarımızı okutuyoruz? Faydalı insanlar olsun diye. Cehalet kötülük getirir, bilgi iyilik getirir. Bilgiyi Allah yolunda insanların faydasına kullanmak lazım. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bilgi insanların faydasına kullanılmalı yoksa atom bombası yapıp  bir ülkenin üstüne atıp yüzbinlerce masum insanı öldürmek için kullanılan bilgi kötü bir bilgidir.'' diye konuştu.

    Bilginin ve teknolojinin zirveye tırmandığı bir zaman diliminin yaşandığını vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

    ''Elimizde telefonlar. O telefon sadece telefon değil, onun dışında çok şeyler için kullanılıyor artık bağımlılık yapmış. Bağımlılık zararlı şeyler için oluyorsa o kötü bir bilgidir. Öyle enteresan silahlar yapıyorlar ki. Bir millet kendisine dışarıdan gelen saldırılar için kendilerini savunmak için kullansa ırzını, vatanını, bayrağını ve namusunu kullanmak için faydalı. Peki bu silahlar ne için kullanılıyor? İşgal için kullanılıyor. Terör örgütlerine satılıyor çok para kazanacaklar ya. Yani para denilen şey kazanılırken helal yoldan kazanmak lazım ama kazanmak için her yol mübah anlayışı 20. ve 21. asrın gördüğü en büyük kötülüktür. Faiz onun için yaygındır. Faiz tefecilik haksız kazanç. Maalesef bu kötülüğü yaşıyoruz''.

     

     

    Etiketler:
    Mezhep, Avrupa, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Türkiye, Almanya
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