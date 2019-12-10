Tokai'nin üreticisi Sebat Çakmak satıldı

Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding çatısı altındaki şirketlerden Gözde Girişim yüzde 100 sahibi olduğu Sebat Çakmak'ı sattı. Sebat'ın ürettiği Tokai markası "Çakar çakmaz çakan çakmak" reklam sloganı ile tanınıyordu.

Borsa'da hisseleri işlem gören Gözde Girişim Sermayesi’nin sahip olduğu Sebat Çakmak 35 milyon lira bedelle Can Holding'e satıldı.

NTV’de yer alan habere göre Sebat Çakmak, Tokai marka çakmakların üreticisi olarak tanınıyor. Ana ortakları arasında Yıldız Holding, Kökler Yatırım Holding, Üs Holding ve Templeton Yatırım Fonu olan Gözde Girişim, yüzde 100’üne sahip olduğu Sebat Çakmak’ı Can Uluslararası Yatırım Holding’e sattığını KAP'a bildirdi. Satın almayı gerçekleştiren Can Holding ise adını son olarak Bilgi Üniversitesi'nin alımı ile duyurmuştu.

Gözde Girişim'den KAP’a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu. Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu’ndan izin alınacak. Sebat Çakmak’ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor.