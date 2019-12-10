Dilipak: Eğitim yap-boz tahtasına döndürüldü, 'milli' olan ne varsa onlara kapısını kapatmış durumda

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Türkiye'deki eğitim sistemini eleştirerek "'Milli' filan da değil. Hani 'başarı'dan filan da söz etmiyorum. Adı 'Milli' olan bu eğitim, 'Milli' olan ne varsa onlara kapısını kapatmış durumda" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarını bugünkü köşesinde yorumladı.

YKS’de 628 bin 796 adayın baraj altında kaldığını, 15 bin öğrenci yarım net dahi yapamadığını anımsatan Dilipak, "Bu gençler dindar olsa ne yazar. Amentüden bile habersiz, gusül abdesti almasını bilmeyen, bunu da umursamayan bir gençlik" görüşünü savundu.

Dünyada yeni bir düzenin kurulduğunu belirten Dilipak, öğrenme şekillerinin de değiştiğini belirtti. Dilipak, “Bugünkü bu üniversitelerden mezun olanların bırakın geleceğe yön vermelerini, bugünkü sorunları çözmek şöyle dursun, sorun üretmeye devam ederler. İmalat hatası başarılı olan birkaç kişi varsa onları da birileri kapıp kaçacaktır. Ya da onlar kendileri gidecektir. Onlar ihtiyaç duydukları imkanlara sahip olamayacaklarsa, öte yandan hakettikleri yerlere gelemeyeceklerse niye dursunlar ki!” İfadesini kullandı.

Dilipak yazısında şu görüşleri savundu:

"Eğitim yap-boz tahtasına döndürüldü. 'Milli' filan da değil. Hani 'başarı'dan filan da söz etmiyorum. Bu kadar gereksiz, anlamsız, faydasız bilgi niye yüklenir, gerekli bilgiler niçin esirgenir. Din, tarih, gelenek adına anlatılan, öğretilenler neler? Bu malumat yığınını ezberleyip başarılı olan çocuğa da yazık! Başarısız olursa o zaman da diploma alamayacak.

Eğitim siyasi iktidarların elinde ‘toplum mühendisliği’ne dönüşüyor. Sürekli değişen, hiçbir sabitesi olmayan, resmi ideoloji, resmi din, resmi ahlak misyonerliğinin yapıldığı, tutarsız bir eğitim modelinin kobaylarına dönüştürülüyor gençler. Adı 'Milli' olan bu eğitim, 'Milli' olan ne varsa onlara kapısını kapatmış durumda.

Bir an evvel çözüm bulunmazsa, halimiz yaman! 2025 Dijital devriminde Avatar’ların, Humanoid’lerin, Siborg’ların, Genomik’lerin dünyasında milyonlarca işsiz genç adamla orta yerde kalabiliriz. Ondan sonrasını da kimse tahmin edemez."