Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: İkisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın merkez Karatay ilçesi, Akçeşme mahallesi, Burç sokakta iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik" dedi.