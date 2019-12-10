Yörsan'da kriz: Fabrika için iflas dilekçesi verilince işçiler isyan etti

Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan Gıda'nın konkardato ilan etmesinin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçmesinin ardından iflası için mahkemeye dilekçe verilmesi işçileri isyan ettirdi. İşçiler fabrika önünde toplanırken, yapılan uygulamaya karşı Balıkesir milletvekillerinden yardım istedi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl önce konkardato ilan etti.

Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken, firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı.

'Satım olacak ve iflas aşamasında'

Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı. Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı:

"2019 Aralık 10 bugün. Yörsan'dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz."