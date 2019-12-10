AİHM'den Osman Kavala kararı: Serbest bırakılmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 770 gündür tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar verdi.
AİHM Osman Kavala'nın başvurusunda Sözleşmenin 5/1, 5/4 ve 5/1 + 18inci maddelerinin ihlal edildiğine karar verdi. AİHM kararın gereği Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. @FreeOsmanKavala https://t.co/NFDw2jx7Xj— Yaman Akdeniz (@cyberrights) 10 декабря 2019 г.
Mahkeme karara gerekçe olarak 'Kavala’nın makul şüphe olmadan tutuklanmasını' ve 'Anayasa Mahkemesi’nin dosyayı makul sürede incelememesini' gösterdi.
AİHM, Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5-1, 5-4 ve 18. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna karar verdi.
#AİHM #OsmanKavala’nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5-1, 5-4 ve 18. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna karar verdi. https://t.co/9DMkv3C4iV— Kavala'ya Özgürlük (@FreeOsmanKavala) 10 декабря 2019 г.
Kavala, 8 Haziran 2018'de AİHM'e yaptığı başvurusunda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasının AİHS'nin emniyet ve güvenlik haklarıyla ilgili 5. maddesine aykırı olduğunu savunulmuştu.
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