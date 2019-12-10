AİHM'den Osman Kavala kararı: Serbest bırakılmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 770 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın başvurusunu karara bağladı. AİHM, insan hakları savunucusu Kavala'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 770 gündür tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

AİHM Osman Kavala'nın başvurusunda Sözleşmenin 5/1, 5/4 ve 5/1 + 18inci maddelerinin ihlal edildiğine karar verdi. AİHM kararın gereği Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. @FreeOsmanKavala https://t.co/NFDw2jx7Xj — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 10 декабря 2019 г.

​Mahkeme karara gerekçe olarak 'Kavala’nın makul şüphe olmadan tutuklanmasını' ve 'Anayasa Mahkemesi’nin dosyayı makul sürede incelememesini' gösterdi.

AİHM, Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5-1, 5-4 ve 18. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna karar verdi.

#AİHM #OsmanKavala’nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5-1, 5-4 ve 18. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna karar verdi. https://t.co/9DMkv3C4iV — Kavala'ya Özgürlük (@FreeOsmanKavala) 10 декабря 2019 г.

Kavala, 8 Haziran 2018'de AİHM'e yaptığı başvurusunda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasının AİHS'nin emniyet ve güvenlik haklarıyla ilgili 5. maddesine aykırı olduğunu savunulmuştu.