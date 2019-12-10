IŞİD’den aranıyordu, aracında ‘Jummer’ bulundu, serbest kaldı

İstanbul’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta IŞİD’ten arama kaydı olduğu belirlenen bir kişi yakalandı. Plakasının çalıntı olduğu belirlenen araçta yapılan aramada anahtarlık şeklinde “Sinyal kesici” (Jummer) ele geçirildi. Şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta Bakırköy D-100 yan yolda uygulama yaptı.

Motosikletli ekipler saat 18.00 sıralarında, şüpheli görülen bir aracı durdurdu. Plakasıyla ilgili “kayıp-çalıntı” kaydı olduğu anlaşılan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda aracın ön konsolunda anahtarlık kumandası şeklinde bir “sinyal kesici” bulundu.

‘IŞİD soruşturmasında arandığı tespit edildi’

Emniyete götürülen 37 yaşındaki Mehmet B. Ve 47 yaşındaki Selahattin D.'nin yapılan sorgusunda Mehmet B.'nin IŞİD soruşturmasında arandığı tespit edildi. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla aranan şüpheli hakkında savcılığa bilgi verildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Jummer anahtarlık nedir?

Anahtarlık şeklindeki “Jummer” yani sinyal kesiciler kısa mesafede etkili olan ürünlerdir. Otomobillerin uzaktan kumandalarını etkisiz hale getirmek için kullanılır. Otomobilinden inen bir kişi aracını kilitlemek için düğmeye bastığı sırada çalıştırılan jummer, kapıların kilitlenmesi için gönderilen sinyali engeller. Otomobil sahibi aracını kilitlediğini zannederek yoluna devam ederken araç hırsızların hedefi olur.