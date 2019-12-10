Selvi: Babacan'ın partisi 'Şehir Üniversitesi' kavgasına girmemeye karar verdi

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Yeni partiler yola çıkıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarına değindi.

300 kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu kurulduğunu belirten Selvi, "Hafta sonu itibarıyla çalışmalarını tamamladılar. Yetişebilirse ay sonuna kadar partiyi kurmaya çalışıyorlar" dedi.

"Babacan’ın partisinde bir de 'üst kurul' var. Hafta sonu İstanbul’da üst kurul toplantısı vardı" ifadesini kullanan Selvi, şu bilgiyi verdi:

"İlk kez parti ismi ve logo orada tartışmaya açıldı. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında patlak veren 'Şehir Üniversitesi' konusunu ele aldılar. Bu kavgaya girmeme ve konuşmama kararı almışlar."