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    İmamoğlu: İstanbul’a ve hayatımdaki 4 kadına borcum var

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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ayrımcılığa, şiddete karşı yüreği eşitlikten, kardeşlikten yana atan herkesin yanında olacağız. Bu, benim İstanbul'a ve hayatımdaki 4 kadına, anneme, kız kardeşime, eşime ve kızıma borcumdur" dedi.

    Toplumda kadınların daha fazla yer alması için 'Kadın-Erkek Eşitliği Eylem Planı'nı hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' kapsamında düzenlenen kampanyada yer aldı.

    BM Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında gerçekleştirdiği 'Kadına Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek İçin Birleşin – 16 Günlük Aktivizm Kampanyası' çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlendi.

    Farkındalık finali Kız Kulesi'nde yapıldı

    Kampanyanın finali, dün akşam, Kız Kulesi'nin turuncuya renkle aydınlatılmasıyla yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanyanın kapanış törenine eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı.

    İmamoğlu, dünyanın en güzel mekanlarından biri olan Kız Kulesi'nde, dünyanın en acı sorunlarından birini konuşmak için toplandıklarını belirterek, insanın insana zulmünden doğan acıların içimizi yaktığını vurguladı.

    BM'ninKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak 25 Kasım’ı belirlemesine neden olan acı olayın, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde yaşandığını hatırlatan İmamoğlu, “Yani ciddi ekonomik ve demokratik sorunları olan bir coğrafyada… Ekonomik sorunların, işsizlik ve yoksulluğun şiddeti besleyen bir zemin yarattığına kuşku yok. Demokratik mekanizmaların yetersizliğinin ve demokrasi kültürünün zayıflığının toplumları şiddete eğilimli hale getirdiğini biliyoruz. Aynı şekilde, adalete olan inancın yitirilmesi de şiddet eğilimini besleyen bir unsur dedi.

    'Global bir sorunla karşı karşıyayız'

    Kadına yönelik şiddetin yalnızca dünyanın ekonomik açıdan geri kalmış, demokratik standartları düşük bölgelerinde yaşanmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde bile, her 3 kadından 1’i fiziksel ya da cinsel şiddete uğradığını söylüyor. Bütün bunlar bize çok büyük ve çok boyutlu, global bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle, sorunun çözümünde de global bir yaklaşıma, uluslararası bir iş birliğine ve dil birliğine ihtiyaç var” diye konuştu.

    İstanbul Sözleşmesi'nin bu ihtiyacın anlamlı bir ifadesi olduğunu kaydeden İmamoğlu, “İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete duyarsız kalmayan, bu yolda mücadele eden herkes için, tüm kurum ve kuruluşlar için bir referans metindir. Elbette tartışılmaz, sorgulanmaz bir metin değildir. Ancak eşitlikçi talepler için bir başlangıç noktasıdır ve önemlidir. Ayrımcılığa ve şiddete karşı uluslararası ölçekte bir eşitlik arayışının ifadesi olan bu sözleşmeyi, aile değerlerimize ve kültürümüze bir saldırı gibi görmek açıkçası kendimize büyük haksızlık olur dedi.

    'Yüzde 40 cinsiyet kotası uygulama kararlılığındayız'

    Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefinin ailenin gücünü ve sürekliliğini artırıp, aile içi bütünlüğü pekiştireceğini belirten İmamoğlu, “Biz, bu şehirde tam bir toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefliyorsak, bunu herhangi bir sözleşme maddesi gereği yapmıyoruz. İnsan olduğumuz için, insanları eşit ölçüde değerli ve saygın kabul ettiğimiz için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

    “Biz, bu şehrin kadınlarını eşit birer yurttaş olarak gören, kadınlara söz veren, fırsat tanıyan ve hakkını teslim eden bir anlayışla çalışıyoruz” diyen İmamoğlu, İBB olarak, kadın yöneticilerin ve çalışanların sayısını arttırmayı hedeflediklerini vurguladı. Yönetici kadrolarda yüzde 40 cinsiyet kotası uygulama kararlılığında olduklarının altını çizen İmamoğlu, yeni yılla birlikte İBB’nin ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Eylem Planı' olacağını ifade etti.

    'Kadınlar 7/24 arayabilecek'

    İstanbul’da her yüz kadından 13'ünün yaşamlarının bir noktasında cinsel şiddette maruz kaldığını belirten İmamoğlu, konuşmasında, İBB olarak geliştirecekleri projelere ve detaylarını da yer verdi:

    '150 kreş projesine çok önem veriyorum'

    Çocukların ve kadınların can güvenliği konusunda çok hassas olacaklarına dikkat çeken İmamoğlu, “Temelini attığımız 150 mahalleye 150 kreş projesine bu çerçevede çok önem veriyorum. ‘Yuvamız İstanbul' projesiyle İstanbul’da okul öncesi eğitim almayan çocuğumuz kalmasın diye çalışıyoruz. Bu kreş hizmeti ekonomik ve sosyal hayata katılma yolunda annelere çok önemli bir zemin hazırlayacak” dedi.

    İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    Etiketler:
    Kota, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kardeş, eşitlik, ayrımcılık, Kadına şiddet, Cinsiyet eşitliği, Ekrem İmamoğlu
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