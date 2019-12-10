Kayıt
15:27 10 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    15 Temmuz bağışları faize yatırılmış

    © AA / Arda Küçükkaya
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104080/47/1040804739.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912101040805634-15-temmuz-bagislari-faize-yatirilmis/

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL bağışın akıbetine ilişkin açıklama yaptı. Oktay, yaklaşık 339 milyon TL’nin Hazine kurumlar hesabına aktarıldığını ve kurulan vakıf tarafından nasıl değerlendirileceğine karar verileceğini söyledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti?' sorusu, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu'nda yeniden gündeme geldi.

    Gazete Duvar'ın haberine göre, toplanan 309 milyon TL'nin akıbetine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı, Ziraat Bankası'nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 TL olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tek Hazine kurumlar hesabına aktarılmıştır" dedi.

    Oktay ayrıca, tek Hazine hesabı uygulaması kapsamında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı adına sermaye taahhüdü olarak Ziraat Bankası’nda açılan hesaba 10 milyon TL’nin vakıf kuruluş mal varlığı olarak bloke edildiğini de söyledi.

    'Hazine'ye mi bağış yapıldı?'

    CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, “Para neden hak sahiplerine dağıtılmıyor? Hazine'ye mi bağış yapıldı?” sözlerinin ardından konuşmasını sürdüren Oktay, toplanan bağışın nasıl değerlendirileceğine vakıf yönetiminin karar vereceğini belirterek şunları söyledi: 

    "(2016/18) sayılı başbakanlık genelgesi uyarınca, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazilerimize yardım edilmesi maksadıyla dayanışma kampanyası kapsamında bugüne kadar toplanan bağış tutarının 251 şehidimizin hak sahipleri ve 2 bin 731 gazimizin tamamı için nasıl değerlendirileceği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti kararıyla belirlenecektir."

    'Övüne övüne 309 milyon liranın 338 milyon lira olduğunu söylüyorsunuz'

    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in 'Üç buçuk yıldır neyi bekliyorsunuz? Onu söyleyin. Asıl soru budur' sorusunun ardından, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Sayın Oktay, siz şehit paralarıyla ilgili diyorsunuz ki: ‘O paralar Hazine'de duruyor’ ve övüne övüne 309 milyon liranın 338 milyon lira olduğunu söylüyorsunuz" dedi.

    Toplanan bağışların neden üç buçuk yıl bekletildiğini soran Özkoç sözlerini şöyle sürdürdü:

    "'309 milyon lira 338 milyon lira oldu’ diyorsunuz. Şehit ailelerine ait bu paranın tamamı eğer bir şehit ailesine ait olsaydı şu anda 495 milyon lira olurdu. Peki, siz, bu şehit ailelerinin yardım parasının üstüne oturdunuz mu oturmadınız mı? Milletin şehit parasını siz Hazine’de tutarak onları mağdur bıraktınız mı bırakmadınız mı? Buna niye cevap vermiyorsunuz Sayın Oktay? Hiç vicdanınız sızlamıyor mu sizin? Milletin gözünün içine baka baka bombalanıp da ölen polislerin parasını vermiyorsunuz Sayın Oktay. Size hiç vicdanınız sızlamadan burada konuşabilme yetkisini sadece saray mı veriyor? Peki, millete karşı ne diyeceksiniz Sayın Oktay? Şehitlerin parasının hesabını verin.”

    'Şehit yakınları nasıl yanlarında olduğumuzu iyi bilirler'

    CHP milletvekillerinin eleştirilerinin ve sorularının ardından konuşan Oktay, "Şehit yakınlarımız da gazilerimiz de bizim kendilerine ne yaptığımızı, kendilerine nasıl değer verdiğimizi ve her türlü ihtiyaçlarında nasıl yanlarında olduğumuzu iyi bilirler” dedi.

    Oktay, Özkoç’un "Paralarını verin, paralarını. Paralarını verin" sözleri üzerine, "Bizi onlara sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Gazi, Şehit, FETÖ, Özkan Yalım, Murat Emir, Engin Özkoç, Fuat Oktay, AK Parti, Ziraat Bankası, Hazine, Bağış, 15 Temmuz darbe girişimi, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    200 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası başkentin 25 kilometre uzağındaki bölgeden geriye çamur ve kül kaldı.
    Son 25 yılın en ölümcül volkan patlamaları
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet