Bakırköy'de restoranda yemek yiyen öğrencileri soyup darp eden polise 12 yıl 9 ay hapis cezası

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddiasıyla yargılanan polis memuru C.D.A'ya 'Yağma' ve 'Hürriyeti tahdit' suçlarından 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.