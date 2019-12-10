Bakırköy'de restoranda yemek yiyen öğrencileri soyup darp eden polise 12 yıl 9 ay hapis cezası

Bakırköy'de 18 Kasım 2018 tarihinde bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A., T.T.B. ve E.C.B.'yi uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle döven ve bir gencin de parasını aldığı iddiasıyla yargılanan polis memuru C.D.A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı.
Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık C.D.A. ve taraf avukatları katıldı.
Restoranda öğrencileri soyup darp eden polis, 'yağma' suçundan tutuklandı https://t.co/YvdRCOnvK6 pic.twitter.com/gdXxGtHlra— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 23, 2018
'Hata yaptığımı kabul ediyorum'
Mahkeme, polis memuru C.D.A.’ya son sözünü sorduğunda sanık, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Polislik mesleğine ait usul ve kuralları uygularken olay akşamı hata yaptığımı kabul ediyorum. Müştekiler kendi haksızlıklarını örtmek adına bana iftira attılar. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa K.K.A.’ya karşı işlediği 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından toplam 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme sanık hakkında E.C.B.’ye karşı işlediği 'hürriyeti tahdit' suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, sanığın T.T.B.’ya karşı işlediği 'hürriyeti tahdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken bu suç için hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Polis memuru toplamda 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.
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