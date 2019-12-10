Kılıçdaroğlu'na linç girişimine tepki gösterdiği için yargılanan CHP'li Biçer beraat etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta katıldığı asker cenazesinde yumruklu saldırıya uğramasına tepki gösteren eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sosyal medya hesabından "Sivas’ta otel önünde bekleyenlerle Çubuk’ta ev önünde bekleyenler aynı kandan" paylaşımında bulundu.
Söz konusu paylaşım nedeniyle Biçer hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek iddiasıyla soruşturma açıldı.
Beraat kararı verildi, tüm dostlara dayanışmaları için çok teşekkür ederim. https://t.co/aZp292Sr4d— Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) 10 декабря 2019 г.
'Susmak, benzeri katliamlardan sorumlu olmaktır'
Bugün hakim karşısına çıkan Biçer, Manisa Adliyesi’nde görülen duruşmada, "Sivas Katliamı’nı yapanlar ile Çubuk’taki saldırganlar aynı anlayıştadır. Her iki olayın failleri de ülkenin birliğine, iç huzuruna, kamu barışına saldırmıştır” ifadelerini kullandı.
"Bilirim ki susmak, benzeri katliamlardan sorumlu olmaktır. Atmış olduğum tweet, bu sorumluluğun ve insani tepkimin ürünüdür" diyen Biçer hakkında mahkeme beraat kararı verdi.
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