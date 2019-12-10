Balıkesir'de deprem: AFAD'a göre 4.6, Kandilli'ye göre 5.0 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre Balıkesir’de bir deprem meydana geldi.
Kandilli depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyururken AFAD 4.6 dedi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 10, 2019
AKCAKOY-(BALIKESIR) https://t.co/8tT213PJcd
10.12.2019, 23:14:02 TSİ
Büyüklük: 5.0,
Derinlik: 7.7 km#Kandilli
Artçı deprem
Kandilli’den yapılan son dakika açıklamasına göre 23:14’teki depremin ardından 23:24 sularında 4.5 şiddetinde ve 23.46'da üçüncü bir artçı deprem de meydana geldi.
Depremlerin Bursa, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul gibi çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
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