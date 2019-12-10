Balıkesir'de deprem: AFAD'a göre 4.6, Kandilli'ye göre 5.0 büyüklüğünde

Balıkesir'de deprem meydana geldi. Çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi. AFAD "Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, saat 23.14'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre Balıkesir’de bir deprem meydana geldi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyururken AFAD 4.6 dedi.

Artçı deprem

Kandilli’den yapılan son dakika açıklamasına göre 23:14’teki depremin ardından 23:24 sularında 4.5 şiddetinde ve 23.46'da üçüncü bir artçı deprem de meydana geldi.

Depremlerin Bursa, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul gibi çevre illerden de hissedildiği belirtildi.