TBMM heyeti ABD’yi ziyaret edecek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Partili, ABD’nin Ankara Büyükelçisiile görüştü. Nezaket ziyareti olarak nitelendirilen görüşmede, Volkan Bozkır, iki ülke ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Satterfield’le görüşmekten memnuniyet duyduğunu ve sıcak gündem nedeniyle bu görüşmeyi ancak gerçekleştirebildiklerini anlatan Bozkır, Satterfield’in deneyimli bir diplomat olduğunu, bölgedeki pek çok ülkede görev yaptığını ve Washington merkezde de Türkiye’nin de bulunduğu bu bölgeye ilişkin önemli pozisyonlarda bulunduğunu söyledi. “Bu bölge ve bizim ülkemizle ilgili böyle deneyimli bir elçi olması büyük bir avantaj, özellikle iki ülke arasında iyi ilişkiler kurulabilmesi için” diyen Bozkır, Türkiye’nin ABD’yle ilişkilerine büyük önem verdiğini belirtti. Bozkır, “Benim düşünceme göre bu ilişkiler, stratejik öneme sahip. Dünyadaki son güncel gelişmeler nedeniyle Türkiye ve Amerika için ilişkilerinde soru işaretleri olması büyük bir lüks olacaktır. Türkiye ve Amerika mutlaka ilişkilerini ileriye taşımalıdır” diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Büyükelçi Satterfield’le bölgedeki gelişmeleri ele alacaklarını vurgulayarak, aynı zamanda ABD Kongresi’ne Ocak ayı sonunda veya Şubat ayında yapacağı ziyareti de konuşacaklarını söyledi. ABD Kongresi’ni, TBMM Dışilişkiler Komisyonu olarak ziyaret edeceklerini kaydeden Bozkır, orada iki ülke ilişkilerini karşılıklı görüşeceklerini vurguladı. Bozkır, ayrıca Eylül 2020 – Eylül 2021 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanlığı’na adaylığıyla ilgili prosedür konusunda da ABD’de temaslarda bulunacağını söyledi.

Bu arada Bozkır, foto muhabirleri Satterfield’le yeniden tokalaşma pozu vermelerini talep edince, büyükelçiye “Bizim dost olduğumuzu görmek istiyorlar” esprisi yaptı. Bozkır ve elçi yeniden tokalaşma pozu verdi.