HDP: 24 Temmuz 2015'ten bugüne altı bin HDP'li tutuklandı

HDP, 24 Temmuz 2015’den bugüne HDP’ye yönelik operasyonlarda 15 bin 530 kişinin gözaltına alındığını, aralarında 750 üye ve yöneticinin de bulunduğu altı bin HDP’linin tutuklandığını açıkladı.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Haftası dolayısıyla hazırladığı 2019 yılı 'Hak İhlalleri Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, "Türkiye 2015 yılında başlayan ve şiddetlenerek artan çatışmalı sürecin gölgesinde, insan haklarının yok sayıldığı bir ülke olarak 2020 yılına doğru ilerlemektedir" ifadeleri yer aldı.

89 il eş başkanı tutuklandı

24 Temmuz 2015’den bugüne parti ve bileşenlerine yönelik operasyonlarda 15 bin 530 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekilen raporda, 89 il eş başkanı, 193 ilçe eş başkanı, bir belde eş başkanının tutuklandığına dikkat çekilerek, aralarında 750 üye ve yöneticinin de bulunduğu 6 bin partilinin tutuklandığı belirtildi.

2019 yılında en az bin 674 HDP üye ve yöneticisinin gözaltına alındığının, iki yüzünün ise tutuklandığının vurgulandığı raporda şu bilgiler yer aldı:

- 31 Mart seçimleri sonrası 19 Ağustos 2019 tarihinde yeniden başlayan ‘Kayyım Operasyonları’ sonrasında 17 belediye eşbaşkanımız tutuklanmış, 28 belediyemize kayyım atanmıştır.

- Temmuz 2015’ten bu yana Eş Genel Başkanlarımızla birlikte 16 milletvekilimiz, 7 Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 21 Parti Meclisi (PM) üyemiz, 750’yi aşkın il ve ilçe yöneticimiz tutuklanmıştır.

- Şu anda 7 milletvekilimiz tutukludur. Bunun yanında, 11 milletvekilinin milletvekilliği düşürülmüştür.

- Şu anda 26’ncı Dönem Milletvekilleri Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Çağlar Demirel, İdris Baluken, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Abdullah Zeydan rehin tutulmaktadır.

- 31 Mart yerel seçimleri sürecinde seçim çalışması yürüten 750 HDP’li gözaltına alınırken, bunlardan 107’si tutuklandı.

- 9 belediye eş başkan adayı, 9 belediye meclis üyesi adayı, 6 İl eş başkanı, 6 İlçe eş başkanı, 13 yönetici, bir MYK üyesi, 6 PM üyesi gözaltına alındı, bir belediye eş başkan adayı, bir Belediye Meclis Üyesi adayı, bir İlçe eş başkanı, 2 İl eş başkanı, 2 yönetici ve bir PM üyesi tutuklandı.