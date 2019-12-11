Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
#DEPREM: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında, saat 0.58'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) December 10, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Deniz yüzeyinin yaklaşık 22 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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