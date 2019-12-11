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11:00 11 Aralık 2019
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    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

    MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' savunması: Mafya babalarının da var

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, vekillere çakar iznini eleştirenlere tepki göstererek, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Bunun kime ne rahatsızlığı var" ifadesini kullandı.

    Meclis'te son anda torba yasaya eklenen bir maddeyle milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmesi tepki çekerken, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan savunma geldi.

    Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, "Devlet de kanun da böyle bir hakkı sunmuş, bunun kime ne rahatsızlığı var? Yani çakar kullanarak ne yaptık, araçların üzerinden mi geçtik, bir üstünlük mü kazandık? Hiçbir milletvekili çakarını yakarak gitmiyor" diyen Enginyurt, özetle şunları söyledi:

    • "TBMM İçtüzüğü’nün beşinci maddesine göre milletvekillerine verilmiş yönetmelikte haktır. Yani milletvekilleri uzun yıllardır çakar zaten kullanıyorlardı. Dolayısıyla yönetmelik kanun haline getirildi. Kanun haline getirilirken de Türkiye’de 29 üst düzey bürokrata çakar kullanma hakkı verildi. Ama ilginçtir hiçbir bürokrat ‘Niçin çakar kullanıyor’ diye eleştirilmezken, milletvekili eleştiriliyor. Türkiye’de mafya babalarının çakarlı arabası var. Dört koruması var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Milletvekili yapmış olduğu siyasi görev dolayısıyla ister istemez muhalifleri tarafından her zaman saldırıya maruz kalabilir. Millet tarafından değil, siyasi muhalifleri ve muarızları tarafından sözlü saldırıya maruz kalıyoruz. Fiili saldırı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na olmadı mı? Birçok milletvekiline Meclis’te bile saldırılmadı mı?

    'Birileri, siyasileri ve siyaseti linç ediyor'

    • Dolayısıyla devlet de kanun da böyle bir hakkı sunmuş, bunun kime ne rahatsızlığı var? Yani çakar kullanarak ne yaptık, araçların üzerinden mi geçtik, bir üstünlük mü kazandık? Hiçbir milletvekili çakarını yakarak gitmiyor. Ben şehrimde çakarımı hiç kullanmadım şu ana kadar. İhtiyaç halinde İstanbul’a gidersek, trafik açılsın diye çakar kullanıyoruz. Dolayısıyla bu çakarın bu kadar büyütülmesinde başka bir maksat arıyorum. Birileri, siyasileri ve siyaseti linç ediyor, bunu malzeme olarak kullanıyor. Mafya babalarına can güvenliğinden dolayı veriyorlar. Can güvenliğini bir şekilde bahane ediyorlar demek ki kendilerini örgütlere tehdit ettiriyorlar. Onun bir altyapısı oluşturulmuştur. Geçmiş dönemde de milletvekilliği yaptım, bizim arkadaşlarımız hiç koruma talep etmiyor. Milletvekili halktan korkuyorsa koruma talep eder. Böyle bir korkumuz yok hamdolsun. Biz milletin içindeyiz. MHP milletvekilleri için söylüyorum, her hafta sonu muhtarlar toplantısında, düğünde, cenazede her yerde biz varız. Hiçbirimizin de bir koruması yok; çünkü korunacak bir şeyimiz yok. Ama trafikte de bir sıkışıklık halinde olası olayların önüne geçmek adına böylesi bir uygulama niye bu kadar büyütülüyor? Efendim vatandaş çakarla geçmiyormuş. Vatandaş ne yaptı, vekilin önüne geçip ya da vekil vatandaşın yolunu mu kesti, hakkını mı gasp etti? Dolayısıyla bunlar siyasileri, siyaseti yıpratmak adına kullanılan bir argümana dönüştü.”

    'Toplumun neyini rahatsız ediyor, kimi rahatsız ediyor?'

    Etiketler:
    TBMM, Futbolcu, Mafya, Milletvekili, Çakar lamba, Türkiye, Cemal Enginyurt, MHP
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