MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' savunması: Mafya babalarının da var

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, vekillere çakar iznini eleştirenlere tepki göstererek, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Bunun kime ne rahatsızlığı var" ifadesini kullandı.