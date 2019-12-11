Fethullah Gülen ile ABD'de görüşen akrabasına 7 yıl 6 ay hapis cezası

ABD'de görüştüğü akrabası Fethullah Gülen'in nüfuzunu kullandığı ve örgütte yönetici pozisyonunda bulunduğu iddia edilen eski öğretmen Muammer Gülen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum'da akrabası olan Fethullah Gülen ile ABD'de görüştüğü, nüfuzunu kullandığı ve örgütte yönetici pozisyonunda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen Muammer Gülen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Muammer Gülen ile avukatı katıldı.

Gülen, savunmasında Amerika'ya bir kez gittiğini, herhangi bir örgütsel amacının olmadığını söyledi.

'Beyanlar 17-25 Aralık süreci öncesine dayanıyor'

Avukatı da Gülen hakkındaki tanık beyanlarının 17-25 Aralık süreci öncesine dayandığını belirtti.

Müvekkilinin sadece dini sohbet verdiğini öne süren Işık, "Örgüt üyelerini gösteren kriterler müvekkilimde yoktur. Sadece Bank Asya'ya yatırdığı para mevcuttur. Dosyada Gülen hakkında cezalandırılmasına yönelik yeterli delil söz konusu değildir. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muammer Gülen'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan önce 6 yıl hapse mahkum etti.

Söz konusu suçun 'Terörle Mücadele Kanunu' kapsamında olması sebebiyle cezayı 9 yıla çıkaran heyet, ardından cezasında sabıkasız olması nedeniyle takdiri indirimi uygulayarak Gülen'i 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Heyet ayrıca, Gülen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.