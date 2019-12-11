Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten araştırma görevlisinin bir ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı

Konya'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ü, asansör boşluğuna itip, ağır yaralanmasına neden olan ancak genç kızın şikayetçi olmadığı araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in yaklaşık bir ay önce tahliye edildiği öne sürüldü.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düşmesi olayıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

DHA’nın aktardığı habere göre olayla ilgili savcılığı soruşturması sürerken, Mustafa Kafes dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 1 ay önce tahliye edildi.

‘Başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı’

Gözaltına alındıktan sonra yapılan testlerde, olay anında uyuşturucu kullandığı belirlenen Kafes hakkında ayrıca 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Mustafa Kafes'in görevli olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

25 Eylül Çarşamba akşamı meydana gelen olayda Gürbüz, tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes tarafından asansör boşluğuna itilmişti.

Beyin kanaması geçiren ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 kez ameliyat edilmişti. Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konulmuştu

'Şikayetçi olmamıştı'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Tuğçe Ülkü Gürbüz ise ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' demişti.