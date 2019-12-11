Apple Mac Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ilk olarak WWDC 2019 konferansında tanıttığı Mac Pro'nun tam pakete ev sahipliği yapan versiyonunu Türkiye fiyatı belli oldu.
NTV’nin haberine göre Apple'ın Türkiye sayfasında satışa sunulan modelin fiyatı 42 bin 999 TL'den başlıyor, 420 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Apple Mac Pro'nun tam paket versiyonunun Türkiye fiyatı açıklandı
Standart sürümde şu özellikler yer alıyor:
© REUTERS / MASON TRINCA
Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı
- 3.5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz’e kadar Turbo Boost
- 32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek
- 8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X
- 256 GB SSD depolama
- Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza
- Magic Mouse 2
- Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye
Mac Pro’yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL'ye çıkıyor.
Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş:
Apple Mac Pro
- 2.5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz’e kadar Turbo Boost
- 1.5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek
- Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo
- 4 TB SSD depolama
- Apple Afterburner kart
- Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza
- Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2
- Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye
- Final Cut Pro X
- Logic Pro X
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