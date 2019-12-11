Apple Mac Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Apple Mac Pro'nun tam paket versiyonunun Türkiye fiyatı açıklandı. Tam donanımlı versiyonu 420 bin TL fiyat etiketine sahip olan bilgisayarın özellikleri de Apple'ın Türkiye sayfasında yayımlandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ilk olarak WWDC 2019 konferansında tanıttığı Mac Pro'nun tam pakete ev sahipliği yapan versiyonunu Türkiye fiyatı belli oldu.

NTV’nin haberine göre Apple'ın Türkiye sayfasında satışa sunulan modelin fiyatı 42 bin 999 TL'den başlıyor, 420 bin TL'ye kadar çıkıyor.

apple Apple Mac Pro'nun tam paket versiyonunun Türkiye fiyatı açıklandı

Standart sürümde şu özellikler yer alıyor:

© REUTERS / MASON TRINCA Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı

3.5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz’e kadar Turbo Boost

32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X

256 GB SSD depolama

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Mac Pro’yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL'ye çıkıyor.

Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş:

NTV Apple Mac Pro