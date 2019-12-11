Adalet Bakanı Gül'den 'arabuluculuk sınavı' açıklaması: Milletvekilleri biraz daha çalışacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çoğu hukukçu 200 milletvekilinin arabuluculuk sınavını geçememesiyle ilgili soruya, "Adil rekabet. Milletvekilleri biraz daha çalışacak" yanıtını verdi. Gül, sınavı geçen milletvekili olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Genel Kurulu'na girişinde gazetecilerin arabuluculuk sınavıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Gül, arabuluculuk sınavında 200 milletvekilinin başarılı olamadığına ilişkin soruyu, "Adil rekabet. Milletvekilleri biraz daha çalışacak" sözleriyle yanıtladı.

Kendisinin girip girmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Gül, "Ben girmedim. Girmem uygun olmazdı" dedi.

​'Sınavı geçen milletvekili yok'

Gül, arabuluculuk sınavının bir kez daha açılacağını söyledi.

Arabuluculuk sistemi çerçevesinin Meclis tarafından belirlendiğine dikkat çeken Gül, "Meclis belirliyor. Şu an 2018’de iş davlarında, 2019’da ticari davalarda genişlettiğimiz için bu konuda arabuluculuk çok yaygınlaştı. Hem de arabulucuk ihtiyacı arttı hem de arabuluculuk sayesinde birçok konu çözüldü. Sistem bundan sonra güzel netice verecek" diye konuştu.

Gül, arabuluculuk sınavında başarılı olan milletvekili olup olmadığına dair soruya da, "Geçen milletvekili bildiğimiz kadarıyla yok" ifadelerini kullandı.