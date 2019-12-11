'MetroPOLL Araştırma doğruladı, ABD'liler 'Erdoğan dışında AK Parti’de kim lider olabilir?' diye araştırma yaptırdı'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'lilerin MetroPOLL Araştırma Şirketi'ne 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında AK Parti'de kim lider olabilir?' diye araştırma yaptırdığı iddiasını köşesine taşıdı. Selvi, şirketin CEO'su Özer Sencar'ın bunu doğruladığını ancak başka bir bilgi vermediğini söyledi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Meclis kulisinde konuşulanlar' başlığıyla yayımlanan yazısında "Bütçe görüşmeleri sırasında tartışmalar sertleşince milletvekilleri genelkurul salonuna giriyorlar, ortam sakinleşince kulise çıkıyorlar. Meclis’te uzun bir süre geçirdiğim için değişik gruplar halinde milletvekilleriyle sohbet ettik" ifadesini kullandı.

"Bir ara ABD’lilerin Metropoll araştırma şirketine ’Erdoğan dışında AK Parti’de kim lider olabilir?’ diye araştırma yaptırdıkları yönündeki haber gündeme geldi" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Öncelikle böyle bir araştırmanın olup olmadığını öğrenmek için Metropoll araştırma şirketinin sahibi Özer Sencer’i aradım. Özer Sencer içerik hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi ama araştırmayı doğruladı. 1 ay önce Amerikan İlerleme Merkezi isimli kuruluş yaptırmış. Bu bilgi üzerine AK Parti milletvekillerinin yorumu ’Amerika bu kez de içimize fitne sokmaya çalışıyor’ oldu.

Bir yanda yeni partiler, diğer yanda Erdoğan sonrası lider arayışı... Özal’dan sonra ANAP’tan 8 Türk büyüğü çıkarmışlardı, hepsi paramparça oldu. İsimler değişmiş, partiler değişmiş ama oyun aynı oyun."