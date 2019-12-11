Kültür Bakanı Ersoy: RTÜK Başkanı Şahin sadece üye olarak 13.200 lira maaş alıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in bugün itibarıyla sadece RTÜK üyesi olarak aylık 13 bin 200 lira maaş aldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşülerek kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinden gelen eleştirileri yanıtlarken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in aldığı ücret ile RTÜK tarafından kiralanan binalara ilişkin iddiaları da değerlendirdi.

Bakan Ersoy, bu konuda şunları söyledi:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bugün itibarıyla sadece RTÜK Üst Kurul Üyesi olarak aylık 13.200 lira maaş almaktadır, yönetiminden ayrılana kadar ise TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde iddia edildiği gibi 70 bin lira değil, aylık 7 bin lira huzur hakkı almıştır. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinden herhangi bir maaş almamaktadır."

'İki kat için aylık kira bedeli 54 bin lira'

"RTÜK, TOBB ikiz binalarında kiralanan 2 kat için aylık kira bedeli her şey dâhil olmak üzere, yüzde 40 indirimle, KDV dâhil toplam 54 bin lira ödemektedir. Piyasa şartlarına göre de oldukça makul bir fiyatla kiralama yapılmıştır. İncelerseniz, kıyaslarsanız siz de bunun makul olduğunu göreceksiniz. 6. katta sadece RTÜK Başkanı'nın bulunduğuna dair bir açıklama yapılmış. RTÜK Ana Hizmet Binasının 6. katında, Milletvekili Ali Öztunç’un Kurul Üyesi olduğu dönemde olduğu gibi, RTÜK Başkanı, RTÜK Başkan Vekili, RTÜK başkan yardımcıları, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Büro Müdürlüğü, Üst Kurul Büro Müdürlüğü, Sayıştay denetçileri odaları bulunmaktadır. İddia edildiği gibi, 6. katın RTÜK Başkanı'na tahsis edildiği iddiası gerçeklikle bağdaşmamaktadır.”

'Daha etkin telif hakları sistemi için çalışmalar sürüyor'

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Ersoy, daha etkin bir telif hakları sistemi oluşturulmasını temin etmek için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Ersoy, şöyle konuştu:

"Benim de bizzat katıldığım toplantılarda, kanunun yararlanıcısı olan meslek birlikleri ve sektörün talepleri not edilmekte, aralarında azami düzeyde mutabakat sağlanması telkin edilmektedir. İlkeler düzeyinde belli bir aşamaya gelinmiş olup kanunun yazım süreciyle ilgili teknik çalışmalar devam ediyor. Onu çok yakın bir tarihte, en azından uzlaşılmış olanlarla, uzlaşılmamış olanlarla da orta yolu bularak teklifi Meclis'e göndereceğiz."

'2023 hedefi 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri'

Turizmde 2023 hedeflerinin 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri olduğunu vurgulayan Ersoy, bu hedeflere ulaşmak için politika değişikliğine gittiklerini, tanıtım stratejilerini değiştirdiklerini belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı kurduklarını, yönetim kurulunu, ağırlıklı olarak çalışanların ise tamamını özel sektörden oluşturduklarını belirten Ersoy, bu kurumla ilgili eleştirileri de şöyle yanıt verdi:

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faydası yokmuş, binde 7.5 çok büyük bir yük getirdi, turizm mahvolacak, yatırımcılar ölecek' gibi bir söylem duyuyorum devamlı. Bakın, ben bu mesleğin içindeyim, eğer biz binde 7.5’la gidiyorsak zaten bu işle oynamayalım. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı daha ilk faydasını Thomas Cook krizinde verdi, eğer Thomas Cook krizinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve geniş bütçe kullanım haklarımız olmasaydı… Bakın, dört günde krizi çözdük, dört günde çözdük. İspanya bunu başaramadı, bedeli ne oldu İspanya’ya biliyor musunuz? Minimum yüzde 10 -yüzde 10 ile yüzde 40 arası- fiyat indirmek oldu. Bakın, yüzde 10, binde 7.5’un 12 katı. Thomas Cook ne ilk batan firma olacak ne de son. Eğer bu sektörde iş yapıyorsanız bunları bilmek zorundasınız, sektörün bunlara karşı olan bağışıklığını, dayanıklılığını artırmak zorundasınız. Bunun da yöntemi dünyada bu, başka bir yöntemi yok; biz de bu yönteme geçtik ve tam zamanında geçtik, ilk başarılı sonucunu da Thomas Cook kriziyle atlatmış olduk.”

2020 hedeflerine ulaşmak için neler yapılacak?

Ersoy, 2020 hedeflerini de şu sözlerle anlattı:

"2020’de ne hedefliyoruz? Televizyon reklamı verdiğimiz 3 olan ülke sayısını 18’e çıkarmayı veya 34.500 GRP almayı hedefliyoruz. 45 ülkede -yani 24’tü daha önce- dijital reklam yapıp 7 milyar tıklama almayı hedefliyoruz. 12 ülkede 90 dergide bin sayfa reklam vermeyi hedefliyoruz. Bunun yanında fuar, PR, ağırlama, dijital, sosyal medya gibi bir çok şeyi de kullanmayı; sinema, ‘outdoor’ gibi -onları saymıyorum bütçeleri daha düşük olduğu için, ağırlıklı kalemler bunlar olduğu için bunları sayıyorum- bunları da yapmaya devam edeceğiz çeşitlilik olarak."

Hedeflere ulaşmak üzere, uzak destinasyonlardan gelen yolcu trafiğini artıracaklarını kaydeden Ersoy, Türkiye’deki birbirine yakın, kültürel, arkeolojik ve gastronomi değerleriyle ön plana çıkan şehirleri gruplandırarak tanıtacaklarını belirtti.

Bu şekilde daha fazla gezilecek yer alternatifi vererek süreyi uzatacaklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Tanıtımda hâlen ülkemize büyük rakamlarla turist gönderen, ana pazarlarımızın yanı sıra dünyadaki turizm büyümesinde kaynak pazar olarak öne çıkan Uzak Doğu ve Pasifik Bölgeleri’nde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. Orta ve Doğu Avrupa’nın gelişen ekonomileri de yeni odak pazarlarımız içerisine alınacak. Böylece turizm kaynak çeşitliliği sağlanarak yeni odak pazarları geliştirmeyi hedefliyoruz."

'2019'da yoğun kültürel diplomasi faaliyetleri yürütüldü'

2019 yılının yurt dışında yoğun kültürel diplomasi faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yıl olduğunu da vurgulayan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Rusya’da 20’den fazla kültürel faaliyet gerçekleştirilmiştir. 2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı kapsamında başta Topkapı Sarayı Sergisi olmak üzere, oldukça prestijli kültür ve sanat projeleri hayata geçirilmiş, bu etkinliklerle ilgili olarak yerel basında çok sayıda haberler yayımlanmıştır. Bakın, bu faaliyetler çok çok önemli. Biz özellikle bu sergiyi yapmadan önce Tokyo ve Kyoto’da bilinçli olarak Japonya’daki tanıtımların tamamını durdurduk sergi boyunca. Bu sergiden önce Japonya’daki Türkiye aramaları -dünyada- Japonlar ilk 100’e giremiyordu. Bakın, Türkiye aramalarında sergi boyunca gördük ki Temmuzun 15’ine kadar ilk sırada yer aldılar. Yani ilk 100’e giremeyen Japonlar ilk sırada, başarılı bir ‘testing’ oldu. Şimdi bu sergi aktivitelerini, etkinliklerini 2020, 2021, genişleterek devam edeceğiz.”

'Kişi başı gecelik gelir 70 dolar'

Ersoy, Dünya Turizm Örgütü’nün 2019 yılı Eylül ayı barometresi verilerine göre Türkiye’nin 2018 yılında dünyanın en fazla turist çeken 6., en fazla turizm geliri elde eden 14. ülkesi olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"2019 Ocak-Ekim döneminde 46 milyon ziyaretçi sayısı aşılmış olup yıl sonunda 51 milyondan fazla ziyaretçi sayısı hedeflenmektedir. 2020 hedefimiz ise 58 milyon ziyaretçidir. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm gelirleri 26.6 milyar dolarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artış göstermiştir. Kişi başı gecelik gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 3.4’lük artışla 70 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019’da toplam gelir hedefimiz 34 milyar, 2020’de ise 41 milyar dolar hedeflenmektedir."

Kişi başı gelirin önemli olduğunu ama kişi başı gecelik gelirin çok daha önemli olduğunu kaydeden Ersoy, sözlerine şöyle son verdi:

"Bizi doğruya getirecek olan rakam kişi başı gecelik gelirdir. 2016’da en düşük seviyeyi gördüğümüz kriz sırasında, en düşük seviyeyi gördüğümüzde kişi başı gecelik gelir 62 dolarları görmüştü. Bu sene inşallah 70 dolarlarla kapatacağı. Yani orada ciddi bir şekilde düzelme, doğru bir ivmeleme başladı."