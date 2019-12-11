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15:33 11 Aralık 2019
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    Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir platform oluşturuyoruz

    © AA / Halil İbrahim İdik
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturduklarını belirterek, "Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Maliye bakanlığımız yan yana gelerek meselenin tüm boyutlarını ele almak zorundayız" dedi.

    TBB Başkanı Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti, suçlayarak yapmak yerine ilgili herkesin el ele vererek çözmesi gereken bir sorun olarak gördüklerini söyledi.

    Topyekun siyasi partiler ve hatta hükümetler üstü bir devlet politikasının oluşturulması gerektiğini anlatan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

    "Biz her trajik olay yaşandığında 'Cezaları artıralım' diye çağrılmasını kolaycı buluyoruz. Sonuca etkili ve anlamlı görmüyoruz. Bu çerçevede buradan özet olarak bir müjde vereyim. Asıl büyük açıklamayı inşallah Adalet Bakanımız ile yapacağız. TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz. Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Maliye Bakanlığımız yan yana gelerek meselenin tüm boyutlarını ele almak zorundayız. Elbette Milli Eğitim Bakanlığımız da çalışma yapmak zorunda ama o ayrı. Bahsettiğimiz şu; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nde (ŞÖNİM) hukuki koordinasyon yapmak üzere bir avukata ihtiyacımız var. Gerek Emine Bulut olayında, gerek Eskişehir'de yaşanan trajedide devletin etkili makamları arasında ortada bir koordinasyon eksikliği ve kopukluk olduğu açık. Suçlayarak değil, nasıl çözeriz diye konuya bakarak o yaklaşımla eğilerek yürüdüğümüzde çözüm ortada."

    'Kurumların yetkilileri kağıt üzerinde her şeyi yapmışlar ama birbirlerinden haberi yok'

    Feyzioğlu, yıllarını ve ömürlerini kadın haklarını korumaya adamış olan bu konuda uzman, fedakar ve gönüllü binlerce avukatın görev beklediğini aktardı.

    Bu avukatları örgütlü bir şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca işletilen ŞÖNİM'e nöbetler halinde göndereceklerini belirten Feyzioğlu, "Bu avukatlarımız sahada yine barolarımızın hazırladığı listelerdeki başka avukatlarla birlikte çalışacak. İşin özeti, mağdur kadını erkek egemen bir kuruma, örneğin polis merkezine, adliyeye veya herhangi bir Bakanlığa gönderdiğinizde kadın orada rahat etmiyor. Bazen de maalesef hukuki süreci devam ettirmekten vazgeçiyor. Sayın Adalet Bakanı da söyledi. Eskişehir'de tam 23 kere suç duyurusunda bulunmuş. Sistemin, kurumların yetkilileri kağıt üzerinde her şeyi yapmışlar ama birbirlerinden haberi yok. İşte bunu avukat sağlayacak" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Türkiye, Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Metin Feyzioğlu, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, Ayşe Tuba Arslan, Emine Bulut
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