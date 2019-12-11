Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan okul müdürü açığa alındı

Çerkezköy'de bir ilkokulda müdürlük yapan E.K.'nın sosyal medya hesabından çok sayıda yabancı uyruklu küçük yaşta kızı takip ettiği ve birçoğunun fotoğraflarına cinsel içerikli yorumlar yaptığı tespit edildi.

Okul velilerinin şikayeti üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müdür E.K.'yı açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı.

'Farkında olmadan yazdığım yorumlar olabilir'

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı da evli ve 2 çocuk babası E.K. hakkında adli soruşturma başlattı.

E.K., yazdıklarında küfür olmadığını savunarak, "Orada benim takip ettiğim 3 bin 500 kişi var. İçlerinde birkaç tane farkında olmadan yazdığım yorum olabilir. Yaptığım yanlıştı, seçici olmam lazımdı" dedi.