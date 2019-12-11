Erdoğan: Kadınlarımızın hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız" dedi.