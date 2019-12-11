Erdoğan: Kadınlarımızın hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türk kadınları 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde etmesine rağmen büyük atılımı son 17 yılda gerçekleştirdi. Siyasette kadınların temsil oranını yüzde 4.5 seviyesinden TBMM'de yüzde 17'ye çıkarmayı dönemimizde başardık. Geldiğimiz seviye elbette yeterli değil ama kat edilen mesafeyi de gözden kaçırmamalıyız.
- Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız. Tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif bir şekilde yer almasını bekliyorum.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında konuşuyor https://t.co/DJwtlIZY3E— AA Canlı (@AACanli) 11 декабря 2019 г.
- Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık. Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay, sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır.
- Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve şu anda bizim hanım şehitlerimizi, şehit edilen yavrularımızı görmezlikten gelen bu terör sevicilerini ne ile izah edeceğiz? Adınızın parti olması bunu izah etmez. Er veya geç bunun hesabını sandıklarda göreceksiniz.
- Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir.
- (Nobel ödülüne gösterilen tepki) Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Nobel'in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız.
Ayrıntılar geliyor.
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