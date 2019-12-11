Nobel komitesine 'Vampirler topluluğu' diyen Erdoğan: Bu ödül Aziz Sancar'a, Orhan Pamuk'a verdiğiniz ödül değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Srebrenitsa katliamını öven yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü almasını eleştirdi: "Nobel'in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir."

ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara siyasete katılım çağrısı yaparak, "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız" dedi.

"Kadına yönelik haksızlıkları, adaletsizlikleri, zorbalıkları, yanlış veya eksik anlayışları ortadan kaldırmak için uğraşacaklarını" belirten Erdoğan, "İfrat ve tefrit hatasına düşmeden kadınlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız" ifadesini kullandı.

'Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız'

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine bir kez daha tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Nobel hakkaniyetle ödül veren bir örgüt olarak değerlendirilmez. Nobel'in ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla aday olması için çalışacağız'

Türk kadınları 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde etmesine rağmen büyük atılımı son 17 yılda gerçekleştirdi. Siyasette kadınların temsil oranını yüzde 4.5 seviyesinden TBMM'de yüzde 17'ye çıkarmayı dönemimizde başardık. Geldiğimiz seviye elbette yeterli değil ama kat edilen mesafeyi de gözden kaçırmamalıyız.

Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız. Tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif bir şekilde yer almasını bekliyorum.

Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık. Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay, sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır.

Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir.

'Er veya geç bunun hesabını sandıklarda göreceksiniz'

Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve şu anda bizim hanım şehitlerimizi, şehit edilen yavrularımızı görmezlikten gelen bu terör sevicilerini ne ile izah edeceğiz? Adınızın parti olması bunu izah etmez. Er veya geç bunun hesabını sandıklarda göreceksiniz.

Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir.

'Nobel skandalı yaşandı'