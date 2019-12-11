İlber Ortaylı: Osmanlı'yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisinin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çocuğu olduğunu belirterek "İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir konferansta Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun çocuğuyum ve benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir" diyen Ortaylı şöyle devam etti:

"Yani onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız. Onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur."

Şengör'e tepki mi?

Prof. Dr. Celal Şengör ise geçen günlerde Azerbaycan'da bir grup öğrenciyle gerçekleştirdiği sohbetinde, En cahil Türklerin, Müslüman Türkler olduğunu söylemişti. Şengör, şunları kaydetmişti:

"Türkler cahil bırakılmadı, Türkler cahil kaldılar, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler. Kendi dinlerini bile adam gibi öğrenmediler."

Ortaylı'nın bu açıklaması, sosyal medya kullanıcıları ve bazı haber siteleri tarafından 'Celal Şengör'e tepki' olarak yorumlandı.

Celal Şengör:

- Türkler cahil bırakılmadı, Türkler cahil kaldılar, kendi kendilerini cahil ettiler.

- En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler. Kendi dinlerini bile adam gibi öğrenmedilerhttps://t.co/k6ivlQSl9y pic.twitter.com/QmdVzzpZzb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 9, 2019

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