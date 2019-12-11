Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Eski CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in kadınları ve kendisini aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu iş insanı Ali Ağaoğlu hakkında savcılık 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ali Ağaoğlu hakkında İstanbul İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hapis istemiyle iddianamede hazırlandı.

İddianamede, eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in 19 Nisan 2017'de şikayet dilekçesi vererek, Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart'ta yayınlanan ilk bölümünde yatak odasında kameraya takılan kadın çanta ve ayakkabılarını 'Kızlar dağıtıyor' diyerek gösterirken Reeve'in 'Bunlar sizin mi değil mi?' sorusuna Ağaoğlu'nun "Yok ama onları kullananlar benim malım" diyerek, kadınları aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtildi.

.@BBC belgeselinde yatak odasında bulunan çantalara yönelik 'sizin mi' sorusuna Ali Ağaoğlu "Hayır ama onları kullananlar benim malım" diyor pic.twitter.com/hqvE0hIW5N — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 28 марта 2017 г.

​3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Suç duyurusunun ardından gazetecilerin müşteki Biçer'in şikayette bulunmasıyla ilgili sorusuna Ağaoğlu’nun "O gelsin bekliyorum eve o hanımefendiyi eve" şeklinde cevap vererek müştekiyi aşağıladığı ve müştekinin şikayetçi olduğu belirtildi.

Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Bu nedenle Ağaoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ağaoğlu, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.