Şehir Üniversitesi'ne haciz: Kasadaki para ve eşyalar alındı

Şehir Üniversitesi'ne dün bir promosyon firmasının alacağı nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Üniversite kasasındaki 6 bin 390 TL'nin yanı sıra çok sayıda eşya da haczedildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne dün haciz işlemi yapıldığı ortaya çıktı. Hürriyet muhabiri Dinçer Gökçe, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda üniversitenin kasasındaki 6 bin 390 TL’nin yanı sıra çok sayıda eşyanın da haczedildiğini belirtti.

Gökçe, haciz tutanağıyla birlikte şu mesajları paylaştı:

“Halkbank’a olan 417 milyon liralık kredi borcu ile siyasetin de gündeminde olan İstanbul Şehir Üniversitesi’nde dün haciz işlemi yapıldı. Bir promosyon firması, ödemesini tahsil edemeyince üniversitenin binasında dün fiili haciz yaptı. Kasadaki 6.390 TL’nin yanı sıra çok sayıda eşya da haczedildi. Kasadaki para dosyaya alınırken, eşyalar yeddi emin olarak üniversitenin mali işler direktörüne yeddi emin olarak teslim edildi. Üniversiteye ait görünen Tuzla ve Kartal’daki 16 parsele de haciz şerhi işlendi.”

Çok sayıda eşya da haczedildi. Kasadaki para dosyaya alınırken, eşyalar yeddi emin olarak üniversitenin mali işler direktörüne yeddi emin olarak teslim edildi. Üniversiteye ait görünen Tuzla ve Kartal'daki 16 parsele de haciz şerhi işlendi. pic.twitter.com/bvGf6RXMKZ — Dinçer Gökçe (@DinerGke) December 11, 2019

​