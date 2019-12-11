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20:07 11 Aralık 2019
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    Kalın'dan ABD yaptırımı açıklaması: Tasarı ABD Kongresi'nden geçse de geçmese de S-400'le ilgili süreç devam edecek

    © AA / İsa Terli
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’ye yaptırım öngören tasarının ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Kalın, "Kongre'den bu tasarı geçse de, geçmese de S-400'le ilgili süreç devam edecek. S-400'ler alındı, o iş bitti" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu. Gündeme ilişkin olarak bazı açıklamalarda bulunan Kalın, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı:

    - AK Partili Feyzullah Kıyıklık'nın parti kurma hazırlığındaki Davutoğlu'nu ziyaret ettiği ve Babacan'ı da ziyaret etme niyetinde olduğu belirtildi. Bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haberi var mı? Davutoğlu'nun 'malvarlığı' çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Kendisi büyüğümüzdür ve şu anda milletvekili değil. Sayın Davutoğlu'nu, Babacan'ı ziyaret etmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın bir bilgisi yok. Kendisi de açıklamasında bir telkinde bulunmak için gitmediğini söylüyor.

    Cumhurbaşkanımızın malvarlığı bellidir, burada gündem saptırmamak lazım. Şehir Üniversitesi ile ilgili yürüyen bir tartışma var. Onunla ilgili YÖK'ün de çalışmaları devam ediyor. İdari anlamda finansal anlamda bunları koordine etmek suretiyle hal yoluna koyacaklarını umuyoruz. Bu konu üzerinden başka bir siyasi tartışma başlatmayı gündem saptırma olarak değerlendiriyoruz. Konuya yoğunlaşalım. Cumhurbaşkanı zaten taraf değil burada, alınmış krediler var, YÖK var, Danıştay var... Kutuplaşma vesilesi yapmadan bu konuyu uygun bir şekilde çözmek en doğrusu olacaktır.

    - ABD'den F-35 alınacak mı?

    NATO Zirvesi marjında bu konuyu ele aldık. Başkanlar düzeyinde değil ama bizim yaptığımız görüşmede bu teklifimizi yineledik. Burada hem tek taraflı olarak hem F-35 programında çıkaracak hem de CAATSA yaptırımına uğratacak bir şey olmadığı kanaatindeyiz. Kongre konusunda Trump bir sıkışıklık içinde. Bu konu ABD iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda. ABD Kongresi'nin Rusya'yla geniş kapsamlı askeri iş birliğine yaptırım getiren yasası, bizim S-400 anlaşmamızdan sonra yapıldı. Biz Rusya'yla anlaştığımızda ortada tasarı bile yoktu. 'Rusya, Trump'ın seçildiği seçime müdahale etti mi, etmedi mi?' bu tartışma hala bitmiş değil. Trump yönetimini cezalandırmak için gündeme alınmış bir konu bu. İrrasyonal tepkileri, duygusal patlamaları gördük hepimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Kasım'da Kongre üyelerine de tek tek bunları anlattı. Teknik açıdan bakıldığında S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturmasının söz konusu olmadığını anlattı. Bu konuda kendilerini kapatmış görünüyorlar çünkü konuyu siyasileştirdiler. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve net, S-400'lerden geri adım söz konusu değil ve bunu kullandığımızda bir riskin oluşmaması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Patriotları almaya hazır olduğumuzu da söyledik. Macron da 'Avrupa'nın ürettiği SAMP-T füzelerini teklif ettik ama Türkiye almadı' dedi. Bu doğru değil.

    - Milletvekillerine verilen çakarlı araç kullanımı tepki çekti biliyorsunuz...

    Bu daha Cumhurbaşkanımızın önüne gelmedi. Kendisinin takdirine kalmıştır. Şunun altını çizmek isterim, bu çakar kullanımıyla ilgili yeni bir uygulama başlatıldı ve kullanımı azalmaya başladı. Çok sıkı denetimler uygulanıyor. Devlet protokolündeki ilk 29 çakar kullanma hakkına sahip bulunuyor. Bu bir izindir ama 'İlla da alın kullanın' denmiyor. İlk 29'daki protokol, devletin belirlediği listeye göre belirleniyor. Milletvekilleri de dahil olmak üzere kullanımının 50'ye 1 oranında azaldığını söyleyebilirim. 

    - Türkiye'ye ambargo uygulanmasına yönelik tasarı ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu’nda onaylandı, ne söylemek istersiniz?

    Bunun bizim S-400 kullanmamıza dönük bir etkisi olmayacaktır. Kongre'den bu tasarı geçse de, geçmese de S-400'le ilgili süreç devam edecek. S-400'ler alındı, o iş bitti. Bunlar ihtimal dahilindedir. CAATSA'da seçilmesi gereken maddeler var biliyorsunuz. Sayın Trump'ın iyi niyette olduğunu biliyoruz. Kongre'den geçmiş bir yasa olduğu için eli kolu bağlı. Yaptırım tasarısında bulunan 12 maddeden hangilerini seçeceği de başkana kalmış bir şey. 

    Etiketler:
    S-400, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA), CAATSA, Yaptırım, ABD Kongresi, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, ABD, Türkiye, İbrahim Kalın
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