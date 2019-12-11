Kayıt
23:09 11 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

    AK Partili Yavuz'dan 'Arabuluculuk sınavı' açıklaması

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 59
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104081/81/1040818137.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912111040818162-ak-partili-yavuzdan-arabuluculuk-sinavi-aciklamasi/

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bizlerle ilgili itibar suikasti yapıyorlar. Çünkü bizim üzerimizden bir davayı lekelendirmek için bir uğraş ve tezgah var" dedi.

    Yavuz, 24 Kasım'da katıldığı Adalet Bakanlığı'nın Arabuluculuk Sınavı sonuçlarına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    © AA /
    Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

    200'e yakın milletvekiliyle Arabuluculuk sınavına girmeye karar verdiklerini, kayıt yaptıklarını ve bazı süreçlerden geçtiklerini anlatan Yavuz, "Dediler ki, 100 sorudan ibaret 2,5 saat sürecek olan sınava girelim. Çok önemli bir kısmı girdi. Bir kere bu Arabuluculuk mekanizması 2012 yılında AK Parti tarafından kurgulandı ve Türkiye'de ilk olarak söz konusu olan bir müesseseden bahsediyoruz. Müessese her geçen gün biraz daha güçlendiriliyor biraz daha çerçeve genişliyor ve biraz daha hakikaten dostane bir şekilde insanları uzlaştırma adına çok önemli bir misyon icra eden bir hale geliyor" diye konuştu.

    Yavuz, kendilerinin bir farkındalık oluşturmak için sınava girdiklerini belirterek, "Hem kendimizi de deneyelim sonra ki süreçlere ilişkin hazırlık yapmış olalım. Bu niyetlerle kalkıştığımız bu işte bakın mesele nereye geldi dayandı. Aslında birazcık hoş olmayan ibareler de aklıma geliyor, hayatımın hiçbir noktasında hakaret etmedim, hiç küfür ve sövme diye bir şey bilmiyorum. Allah'a hamd olsun kimseye de hakaret etmem öyle bir yanım yok ama birilerini kınamakta benim hakkım" ifadelerini kullandı.

    Sınav açıklanıncaya kadar "Bunlar iktidar milletvekili, AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı, eski Bakan, Arabuluculuk daire başkanı, o bu filan. Ne olacak? bunlar soruları önceden alacaklar zaten şimdiden belli sonuç kimse kazanamayacak iki yıl çalışmış olan, 6 ay boyunca uğraşmış olan kişiler kazanamayacak ama hiç çalışmadan bu milletvekilleri girecek ve sınavı kazanacak" şeklinde iddialarla kendilerini karalamaya çalıştıklarını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

    © AA /
    Adalet Bakanı Gül'den 'arabuluculuk sınavı' açıklaması: Milletvekilleri biraz daha çalışacak

    "Tabii biz dediğimiz niyetlerle o sınava dahil olduk, yasanın öngördüğü 70 puanı da aştık. Yasa 70 puanı öngörüyor. Velev ki aşamamış olsak bile bunda bir behis yok. Siz de üniversite sınavında aldığınız puanı bugün iki gün hazırlansanız alabilir misiniz? İki yıl veya üç yıl boyunca insanlar hazırlanıyor da onu alıyor. Şimdi biz sizin diplomanızı elinizden mi alacağız?"

    "Vicdan muhasebesinden uzaklaşmış kesimler"

    Yavuz, vicdan muhasebesinden uzaklaşmış birtakım kesimlerin olduğunu belirterek, "Bütün bunlardan anlıyoruz ki bu birtakım çevreler ısrarla itibar suikastine kalkışmak istiyorlar" dedi.

    Kamuoyunun konuyu bilmesi için açıklamada bulunduğunu aktaran Yavuz, "O birtakım çevreler, o çevreler ki niçin Ali İhsan Yavuz'un üzerine daha fazla geliyorlar, niçin milletvekilerinin üzerine daha fazla geliyorlar çok enteresan bir şey. Kazansa da gelecek kazanamasa da kaldı ki bunların hepsine yakını neredeyse kazandı. 70 taban puan, 70 alınca kazanıyor kanunumuza göre ondan sonrası ihtiyaç oranında alınıyor" ifadelerini kullandı.

    Yavuz, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle kendisinin çok uğraştığını belirterek, şöyle devam etti:

    "Bir ara bir yerleri işaret ettim dedim ki 'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden' ama bunları açacağız dediğim gün 10 bin kişi Twitter'dan beni takibe aldılar ve saldırıya geçtiler. Türkiye'de bunların dışında o meşhur olmuş birtakım çevreler daha sonra ekrana bakarak isim vererek de onlardan bahsedeceğim. Onlar, onların saldırılarının altını doldurmaya başladılar ve o saldırılarda bizimle ilgili yapmış oldukları iftiraları alıp gerçekmiş gibi kullanmaya başladı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bizlerle ilgili itibar suikasti yapıyorlar. Çünkü bizim üzerimizden bir davayı lekelendirmek için bir uğraş ve tezgah var''.

    İstanbul Belediye seçiminin yenilenmesi sürecinde kendisinin hedef alındığını ifade eden Yavuz, "Benim Manhattan'ından bir görüntüm bir resmimi yanımda CHP'li, AK Parti'li diğer milletvekillerinin olduğu bir resmi sanki Ali İhsan Yavuz YSK üyelerini almış ve Pensilvanya'ya gitmiş gibi alçakça iftiralar attılar. Kelli felli birtakım insanlar da bunu manşete çıkardı" dedi.

    Yavuz, kendisinin hiçbir zaman "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle şey oldu" açıklamasında bulunmadığının altını çizerek, "En kelli felli sözüm ona birtakım çevreler bile kişiler bile bunu aldılar manşete taşıdılar. Ben bunu Twitter'ımdan paylaştım yok böyle bir şey diye ama sonra da güldüm geçtim. Çünkü bu bir acziyet göstergesi. Bugün de olan öyle yani ben milletvekili olduğum gün, milletvekili olduğum sürece para getirecek hiçbir işle alakam olmayacak diye karar almış bir insanım biz böyle insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, İBB, Arabuluculuk, AK Parti, Ali İhsan Yavuz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Saray Köprüsü'nün ışıklandırılması.
    Yılbaşı süslemeleriyle masallardan fırlamış gibi görünen St. Petersburg
    Karikatür
    'ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı alınması durumunda, İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir'
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet