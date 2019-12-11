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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğa Koleji açıklaması

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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğa Koleji'nin devir sürecinde öğretmenlere maaş ödenmemesi krizine ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığının ilk yapacağı, öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var" dedi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Doğa Koleji hakkında soruşturma başlatıldı
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. 

    Kalın, Doğa Koleji'ndeki sıkıntılar ve velilerin sorunlarına ilişkin soru üzerine, bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile de görüştüğünü, belki bundan sonra atılacak, atılması muhtemel adımları Bakan Selçuk'un açıklayabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Ancak bir genel prensip olarak şunları ifade etmek isterim. Özel okulların da tabi olduğu belli kurallar var. İdari ve mali kurallar söz konusu. Bunlara uydukları müddetçe biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ve tabii ki mali tarafı da Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmek suretiyle bu kurumlar eğitim hizmeti vermektedirler. Burada sıkıntıya girdikleri zaman Milli Eğitim Bakanlığının ilk yapacağı, öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var.

    Tabii ben Doğa Koleji'nin finansal durumu, satışı ile ilgili şu anda bir öngörüde bulunamam, bu doğru olmaz. Nasıl bir formül üretirler, kim alır, kim satar? Onu bilemiyorum ama öğrencilerin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığının bu konuyu çok yakından takip ettiğini, Bakanımızın da bizzat konuya vakıf olduğunu ifade edebilirim. Yani umarız bu süreçten, bu darboğazdan çıkarlar, bir şekilde bu mali sorunlarını çözerler ve çocuklarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz mağdur olmaz. Ama böyle bir ihtimalin ortaya çıkması halinde dahi Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda öğrencilerimizin mağdur olmayacağı bir formül üretmek için gerekli çalışmayı şu an itibariyle de yaptığını söyleyebilirim." 

    Ne olmuştu?

    © Fotoğraf : Twitter
    Doğa Koleji’nden açıklama
    Doğa Kolej’inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmış, yönetimden yanıt alamayınca girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

    Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediklerini belirten öğretmenler, “Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz” talebinde bulunmuştu.

    Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Doğa Koleji'nde yaşanan maaş krizi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Doğa Koleji, alıcı kurumla görüşmelerin devam ettiğini, devrin gerçekleşmesiyle birlikte öncelikle çalışanlarının geciken ödemelerinin yapılacağını bildirmişti.

    İlgili konular:

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    Etiketler:
    maaş krizi, Doğa Koleji, Cumhurbaşkanlığı, İbrahim Kalın, Türkiye
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