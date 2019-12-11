CHP'li vekilden 'TRT payı alınmasın' teklifi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 2019 yılında yaşanan kur artışı, ekonomik kriz ve bölgesel kuraklığın çiftçileri zor durumda bıraktığını kaydettiği teklifinde çiftçilerin üretimden çekilme noktasına geldiğini vurguladı.

"Elektrikte TRT Payı uygulaması, 15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununa dayanmaktadır. Söz konusu elektrik kullanıcılarından elektrik tüketim bedelinin yüzde 2'si oranında TRT Payı alınması hükmü bulunmaktadır" diyen Karasu, "Tarımın ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği bu dönemde çiftçinin desteklenmesi ve zirai makine ve teçhizatlarının yenilenebilmesi için düzenleme yapılması elzemdir" ifadelerini kullandı.

TRT’nin son yıllardaki yayın politikasını eleştiren Karasu, kanalın 'kanun gereği aldığı payı hak etmediğini' söyleyerek, alınan payın çiftçilere halihazırdaki yük oluşturduğunu dile getirdi.

Karasu'nun kanun teklifinin onaylanması halinde, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler tarımsal üretim için kullandığı elektrikte TRT payından muaf olacak.