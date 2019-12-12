Marmara, Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı: Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji, "Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr, genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.