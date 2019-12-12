Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha

Ankara'da dün şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ardından, Diyarbakır'da da bir çocuk yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi, Seyrantepe mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaştı.

Ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan ve 9 gün yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi.

Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.