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11:27 12 Aralık 2019
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    İBB'den dikkat çeken ihale: Rekabet arttı, fiyat yarı yarıya düştü

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    Türkiye
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    İBB'nin 2018 yılında 42.9 milyon liraya ihale ettiği çöp sızıntı suyu nakliye hizmeti işi, bu yıl 23 milyon liraya gerçekleştirildi. Geçen yıla göre yüzde 45.96 daha ucuza yapılan ve iki kısımdan oluşan ihalenin en büyük kısmını, geçtiğimiz yıl kazanan firmanın bu yıl daha düşük teklif vererek kazanması dikkat çekti.

    Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ), 27 Kasım 2019 tarihinde 'Çöp sızıntı suyu nakli hizmet alımı' işi için ihaleye çıktı.

    Kömürcüoda ve Seymen Atık Bertaraf Tesisleri'nde oluşan ve toplama havuzunda biriktirilen çöp sızıntı suyunun çevreye zarar vermeden bertaraf edilmek üzere arıtma tesislerine taşınması işi için açılan ihale 2 kısımdan oluştu.

    Birinci kısım olan 4 kalemden oluşan Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi'nden çöp suyunun taşınması işinin yaklaşık maliyeti 9 milyon 373 bin 980 TL, ikinci kısım olan ve 7 kalemden oluşan Seymen tesisinden çöp sızıntı suyunun taşınması hizmetinin yaklaşık maliyeti 28 milyon 258 bin 250 TL olarak belirlendi. Yani bu iş için toplam 37 milyon 632 bin 230 liralık tahmini bedel hesaplandı.

    İhaleye 15 firma katıldı

    Geçtiğimiz yıl 3 firmanın katıldığı ihaleye bu yıl 15 firma teklif sundu. İhalenin birinci kısmını, 5 milyon 961 bin 800 TL'lik teklifin sahibi Postaş Lojistik şirketi aldı.

    İhalenin en büyük kalemi olan ikinci kısmını da geçtiğimiz yıl da bu ihaleyi alan Gökalp Ticaret 17 milyon 300 bin TL'lik teklifi ile tekrar kazandı. 14 ay boyunca yapılacak iş için firmalarla toplam 23 milyon 261 bin 800 TL'lik sözleşme imzalandı.

    © DHA / CEMAL YURTTAS
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    İBB'nin 2018 yılında aynı iş için yaptığı ihalede ise oldukça farklı bir tablo ortaya çıkmıştı. İhalenin Kömürcüoda tesislerini kapsayan birinci kısmı için Alp Sezer İnşaat ile 10 milyon 772 bin TL'lik sözleşme imzalanmıştı.

    Bu rakam bu yıl 5 milyon 961 bin TL'ye düştü. Seymen tesislerinden çöp suyu taşıma işini kapsayan ikinci kısmı için ise bu yıl da ihaleyi alan Gökalp Ticaret ile 32 milyon 177 bin 790 TL'lik sözleşme yapılmıştı.

    Bu yıl ise aynı firma ile 17 milyon 300 bin liralık sözleşme imzalandı.

    Yüzde 45.96 tasarruf

    Buna göre 2018 yılında çöp sızıntı suyu nakliye hizmeti için İSTAÇ toplam 42 milyon 949 bin 790 liralık ihale yaparken bu yıl aynı iş, 23 milyon 261 bin 800 TL'ye ihale edilmiş oldu. İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre ihale sonucunda 2018 yılı sözleşme bedeline göre bu yıl yüzde 45.96 tasarruf sağlandı. Sunulan tekliflerde neredeyse yarı yarıya düşen fiyatların, katılımcı sayısının artması ile birlikte ortaya çıkan rekabetten kaynaklandığı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Tasarruf, İSTAÇ, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sözcü gazetesi, ihale, İBB
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