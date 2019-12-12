Çorum'da kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan 103 öğrenci karbonmonoksit gazından zehirlendi. 5 öğrencinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu.

Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor" dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'ndaki 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.

'Öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmuyor'

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmış olup, 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Geçmiş olsun' telefonu

Öte yandan, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.