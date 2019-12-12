Küçükçekmece Belediyesi'nin SMS sistemi hacklendi

Küçükçekmece Belediyesi, belediyenin SMS sisteminde yaşanan olumsuzluktan ötürü bir açıklama yaparak, “Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır” ifadelerini kullandı.

İngilizce küfür içerikli mesajın sonunda 'hacklendiniz' ifadesi yer alırken, şaşkınlık yaratan mesajla ilgili Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“12/12/2019 Perşembe günü saat 05.41 de gerçekleşen SMS bildiriminde, kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Ayrıca, uluslararası İSO27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel veride kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyurur.”

​