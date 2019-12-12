Erdoğan, '100 bin sosyal konut' projesi tanıtım toplantısında: Şehircilik hamlesine yeni bir altın hamle daha ekledik

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Projeyle, 17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın hamle daha eklemiş oluyoruz.
- 1.5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.
- 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.
- Vatandaşlarımızı aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi yapmış olacağız.
- Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.
- Her bölgeye özgü mimari özellikler konutlara yansıtılacak. Mahalle kültürünü yansıtan yatay yapılar inşa edilecek.
- Yakın tarihte yaşadığımız krizlerin şehirler üzerinde de etkileri oldu.
- Çarpık kentleşme sorunu 1950'lerden itibaren başladı. Çok yüksek binalar komşuluk hukukunu da bitirdi.
- Popülist siyasetçilerin göz yummasıyla gecekonduların sayısı arttı. Bu, şehirler için bir ihanetti.
- Bir dönem İstanbul gibi şehirlerde devletin varlık gösteremediği bölgeler türedi. Buralar terör örgütlerinin baskı aygıtı oldu.
- Çarpık kentleşmeye çözüm bulmak için kolları sıvadık. Yıllardır ihmal edilen bölgelere hizmet vermek için çalıştık.
- Kentler modern yerleşimlerle TOKİ sayesinde tanıştı. Büyük kentlerdeki gecekondu sorunu büyük oranda ortadan kaldı.
- TOKİ sayesinde milyonlarca insan kiradan düşük taksitlerle ev sahibi oldu. TOKİ aracılığıyla 850 bin konut yaptık.
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