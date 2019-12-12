Erdoğan, '100 bin sosyal konut' projesi tanıtım toplantısında: Şehircilik hamlesine yeni bir altın hamle daha ekledik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın '100 bin sosyal konut' projesinin tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Projeyle, 17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın hamle daha eklemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Projeyle, 17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın hamle daha eklemiş oluyoruz.

- 1.5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.

- 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.

- Vatandaşlarımızı aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi yapmış olacağız.

- Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.

- Her bölgeye özgü mimari özellikler konutlara yansıtılacak. Mahalle kültürünü yansıtan yatay yapılar inşa edilecek.

- Yakın tarihte yaşadığımız krizlerin şehirler üzerinde de etkileri oldu.

- Çarpık kentleşme sorunu 1950'lerden itibaren başladı. Çok yüksek binalar komşuluk hukukunu da bitirdi.

- Popülist siyasetçilerin göz yummasıyla gecekonduların sayısı arttı. Bu, şehirler için bir ihanetti.

- Bir dönem İstanbul gibi şehirlerde devletin varlık gösteremediği bölgeler türedi. Buralar terör örgütlerinin baskı aygıtı oldu.

- Çarpık kentleşmeye çözüm bulmak için kolları sıvadık. Yıllardır ihmal edilen bölgelere hizmet vermek için çalıştık.

- Kentler modern yerleşimlerle TOKİ sayesinde tanıştı. Büyük kentlerdeki gecekondu sorunu büyük oranda ortadan kaldı.

- TOKİ sayesinde milyonlarca insan kiradan düşük taksitlerle ev sahibi oldu. TOKİ aracılığıyla 850 bin konut yaptık.