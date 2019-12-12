AK Partili Özel arabuluculuk sınavını geçemeyen milletvekillerini tiye aldı: Sınavı iptal ettirirsek 50 bile alamazlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, arabuluculuk sınavını geçemeyen milletvekillerine AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'i göstererek "İsterseniz iptal ettirsin" dediğini söyledi. Selvi, Özel'in "Ben arkadaşlara teklif ettim ama iptalden sonra ne olacağını biliyorlar. 50’yi bile alamazlar. Onu göze alıyorlarsa iptal ettirelim" dediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Söz Meclis'ten dışarı' başlığıyla yayımlanan yazısında "Meclis’te günün konusu, arabuluculuk sınavını kazanamayan milletvekilleriydi. AK Parti kulisinde arabuluculuk sınavına giren milletvekilleriyle ayaküstü sohbet ediyorduk" ifadesini kullandı.

"AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sınavda 90 almasına rağmen kazanamadığını söylerken sitemkârdı. Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, taban puan sisteminin kaldırılıp puan esasına göre sıralama yapılmasının bu sonucu doğurduğu görüşündeydi" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise milletvekillerin sınava girmesine karşı olduğunu söyledi. Bülent Turan da hukukçu olduğu için önce ona sınava girip girmediğini sorduk. ’Ben girmedim. Milletvekili sıfatını taşıdıkları sürece, milletvekillerinin girmesine de karşı çıktım. Şimdi milletvekillerinin hepsi kazansa bu kez başka diyeceklerdi. Kazanamadılar, şimdi haberlere konu oluyorlar’ dedi. Bu konuşmaları yaparken AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de yanımızdaki koltukta çayını yudumluyordu. Recep Özel, YSK üyesi olarak İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sürecinde aktif bir rol üstlenmişti. Sınavı kaybeden milletvekillerine ’İsterseniz Recep Bey iptal ettirsin’ dedim. Recep Özel, ’Ben arkadaşlara teklif ettim ama iptalden sonra ne olacağını biliyorlar. 50’yi bile alamazlar. Onu göze alıyorlarsa iptal ettirelim’ deyince kuliste kahkahalar yükseldi."