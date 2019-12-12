Sosyal konut projesinde başvuru tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, '100 Bin Sosyal Konut Projesi' ile dar gelirli vatandaşları çok düşük maliyetle konut sahibi yapacaklarını belirterek, "Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak arasında alınacağını söyledi.
Albayrak, "Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Evlerin fiyatları
240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek. 2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.
Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. pic.twitter.com/LjvleENVGt— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 декабря 2019 г.
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