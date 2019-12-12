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15:58 12 Aralık 2019
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    Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araştırmacı gazeteciliğin neredeyse bittiğini savundu ve "Dün Ertuğrul Özkök, Şilili kadınların yaptığı dansın Kadıköy'de yapılması ile ilgili bir yazı kaleme almış. Kendisine mektup yazdım. Eksik olan bilgileri aktardım" dedi. Soylu, "Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Radyo D'de Adem Metan'ın sunduğu 'Adem Metan Show' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, "Gazetecileri eleştirir misiniz? Yanlış bilgi verdiklerinde kendilerine ulaşıp düzeltme yapar mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

    Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
    © REUTERS /
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    "Bazı gazeteciler var ideolojik olarak kopmuşlar, doğruyu görmüyorlar. Biz ne dersek diyelim bizi yok hükmünde görüyorlar. Biz onları ikna edemeyiz. Onlarla uğraşmam ama yazdıklarını okurum nasıl psikolojide olduklarını bilmem gerek. Ben gazetecilik mesleğini en çok eleştiren bir siyasetçiyim. Bir gazetecinin hata yapma lüksü yoktur. Bizim vardır ama onların yoktur. Bir gazeteci bir iki kere hata yaparsa affedilir. Basın mensupları artık çok rahatlar. Bir dönemin gazetecileri çok emek verirdi. Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum. Şu an eleştirerek düzeltilmesi gereken onca konu var ki anlatamam.

    ​Araştırmacı gazetecilik şu an yok neredeyse. Türkiye’de birçok şey üretilir. Beni affedin ama en ağır iş adliye muhabirliği oldu. Dün Ertuğrul Özkök bir yazı yazmış kendisine mektup yazdım. Yazısında eksikler vardı. Bu eksikleri mektup yazar ilettim. Beni eleştiriyor. Bana, 'Siz Kadıköy’de dans eden kadınlara müdahaleyi savunuyorsunuz' diyor. Niye ben karşı olayım beni bağışlayın dans eden kadınlar 'devlete, polise, hakime tecavüzcü katil' derse biz nasıl çözeriz bu işi? Türkiye kadına şiddet, cinayette Avrupa yasaları ile eş değerde ilerliyor. Bu konuda her kesimden desteğe ihtiyacımız var. Biz destek bekliyoruz. İdeolojik tutum beklemiyoruz. Ben de mektupta dedim ki 'keşke dans etselerdi de devlete katil, tecavüzcü demeselerdi' biz huzur iklimi inşa etmeye devam edeceğiz."

    'Benim için önemli olan bu'

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yönetimini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna da cevap veren İçişleri Bakanı Soylu, "Ben bir İstanbul seçmeniyim. İstanbul Süleymaniye'de doğdum. İstanbul'da Milletvekili seçildim aynı zamanda yıllarca burada siyaset yaptım. Yine İçişleri Bakanı olarak yerel yönetim benim görev alanım. Benim değerlendirmemden öte İstanbul seçmeni değerlendirmeli. Benim için önemli olan bu" dedi.

    Doğu'nun her geçen yıl geliştiğini savunan İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

    "Son bir haftada üç dört ilimizi gezdim. Daha iyi olacak. Doğu ve güneydoğu muhteşem olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde dillere pelesenk olmuş bir söz vardı: 'Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez' yenildi kardeşim. Kim ne derse desin yenildi. Nasıl yenildi: O gün bu söylendiğinde yol, okul, öğretmen, doktor, havalimanı birçok şey yoktu. Şimdi artık aradığınız her şey var. Batı'da ne varsa Doğu’da var. Karadeniz’de ne varsa Doğu’da da o var. Bakın doğu ve güneydoğu tekstilin başkenti olacak. Göreceksiniz doğuda birçok il, ilçe yeni göçler alacak. Bizim PKK’dan temizlediğimiz dağlarda hayvancılık yapılacak. Doğu'ya baktığımızda öğrenci ve turist sayısı yükseliyor. Bu gelecek için çok sevinç verici bir gelişme."

    'Kampanya yapmaya yeteneğim var'

    Programın sunucusu Adem Metan'ın "Bu işi yapmasaydınız ne iş yapmak isterdiniz?" sorusuna da cevap veren İçişleri Bakanı Soylu, "Kampanya yapmaya bir yeteneğim var. Bir de şöyle bir meslek hep aklımda kaldı ben İstanbul işletme mezunuyum şöyle iki yüz üç yüz kişinin çalıştığı bir üreten şirketi yönetmek istemişimdir. Gittiğim yerlerde üretim yapıldığını görünce imrenerek bakarım” dedi.

    ​Soylu ayrıca, program sırasında Aşık Mahzuni Şerif'in de seslendirdiği Merdo türküsüne eşlik etti.

    Etiketler:
    Biz10 TV, Adem Metan, Şili, meslek, Mektup, Ertuğrul Özkök, Gazetecilik, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
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