İBB, Kürtçe bilen eğitmen arıyor

Personel alımı için ilan veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kürt Dili ve Edebiyatı mezunu 2 eğitmen alacağını duyurdu.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ağustos ayında İstanbul'da Kürt Dili ve Edebiyatı mezunlarıyla bir araya gelmişti.

Kılıçdaroğlu, İSMEK'te Kürtçe kursların hayata geçirileceğini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kürtçe dışında başka bir dil bilmeyen yaşlılara Kürtçe bakım hizmeti vereceğini açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 44 ayrı iş kolunda sözleşmeli persolen almak için ilan verdi.

Başvuru tarihi ve şartları

İlana göre Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak şartı ile 2 kişilik eğitmen kontenjanı da açıldı.

İlanda "Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri (İstanbul genelindeki tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir" denildi.

Başvurular 13-17 Aralık arasında yapılacak. İlana göre sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olma şartı yer alıyor.