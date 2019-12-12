Burhan Kuzu'dan Zaytung'a: Engeli kaldır adamsan

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, hiciv haber sitesi Zaytung'a tepki gösterdi ve "Ben bu gibilere HS diyorum. Herkese demem. Zaytung gibi hak edenlere bu unvanı veririm. Engeli kaldır adamsan" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, ironik sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen hiciv haber sitesi Zaytung'a tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında "Zaytung denen ne idüğü belirsiz bir şey var" diyen Kuzu, devamla şunları söyledi:

"Hakkımda sen istediğin pisliği yapacaksın, cevap vermemi de engelleyeceksin. Sonra da bizleri demokrat olmamakla suçlayacaksın. İşte ben bu gibilere HS diyorum. Herkese demem. Zaytung gibi hak edenlere bu unvanı veririm. Engeli kaldır adamsan."

Zaytung deden neidüğü belirsiz bir şey var.Hakkımda sen istediğin pisliği yapacaksın,cevap vermemin de engelleyeceksin.Sonra da bizleri demokrat olmamakla suçlayacaksın.İşte ben bu gibilere HS diyorum.Herkese demem.Zaytung gibi hak edenlere bu ünvanı veririm.Engeli kaldır adamsan — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) December 11, 2019

​Zaytung ise Kuzu'ya resmi Twitter hesabında 'ironik' bir yanıt verdi. Kuzu'nun attığı tweetin ekran görüntüsüne yer verilen paylaşımda, şu ifade kullanıldı:

"Kuzu'ya makam verilmemesinin nedeni, ne istediğinin bir türlü anlaşılamaması olabilir mi? TDK yetkilileri birazdan canlı yayında."

FotoHaber - Kuzu'ya makam verilmemesinin nedeni, ne istediğinin bir türlü anlaşılamaması olabilir mi? TDK yetkilileri birazdan canlı yayında... https://t.co/sl6F8BIyrv pic.twitter.com/ErQGY3obZB — zaytung (@zaytung) December 12, 2019

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