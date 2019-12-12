Adana'da hırsızlar aşevini soydu: Kefenleri bile çaldılar

Adana'da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için açılan aşevine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak, masa, sandalye, bilgisayar, tablet, çorba taşıma kapları, yemek küvetleri, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile ihtiyaç sahipleri için alınan kefenleri çaldı.

Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım iki kez hırsızlık şokunu yaşadıklarını, zanlıların yakalanması için polise başvurduklarını söyledi.

"Burada toplu yemek işleri yapıyoruz. Dışarıda kalanlara, muhtaca, yetime ve hastanede bekleyen hasta yakınlarına her gün 250 kişilik ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde iş yerimize geldiğimizde hırsız girdiğini fark ettik" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yemek kazanlarının, tüpün ve benzeri şeylerin çalındığını anladık. Hemen emniyete bildirdik ve memur arkadaşlar gelip gerekli incelemeleri yaptılar. Kamera kayıtları alınmasın diye elektriği kesmişler. Biz güvenlik tedbirlerimizi daha da arttırdık ama birkaç gün sonra yine kapıları kırarak girmişler. Bu sefer içerideki kayıt cihazını da almışlar. Okul döneminde yetim çocuklara kırtasiye yardımı da yapıyoruz. Hazırladığımız çantalar ve kırtasiye setlerini çalmışlar. Aynı zamanda içeriden farklı eşyalar ile muhtaç ailelere yemek götürdüğümüz sefer taslarının da alındığını gördük."

'Kefenin çalınmasına çok şaşırdık'

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde bir ihtiyaç sahibi vefat etmişti ve kefen bulmakta zorlanmıştık biz de iş yerine iki tane kefen aldık ama fakirin kefenini bile çalmışlar. Hırsızlık yapıldığından beri biz, yoksullara ve yetimlere yemek yapamıyoruz. Anlaştığımız bir fırın var oradan lahmacun yaptırıp muhtaç kişilere dağıtıyoruz. Kefenin çalınmasına çok şaşırdık, acaba bunu havlu mu sandılar diye düşündük. İçerisinde zemzemi, havlusu, kefeni ve sabunu olan 3 takım vardı birini kullanmıştık diğer ikisini ayırmıştık acil lazım olur diye ama maalesef çalındı 50 bin liraya yakın zararımız var."