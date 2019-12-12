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19:57 12 Aralık 2019
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    Piyanist ve besteci Fazıl Say

    Fazıl Say'dan İngiltere'ye vize tepkisi: Kızgın değilim ama hak arıyorum

    © AA / Sefa Karacan
    Türkiye
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    Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'a, İngiltere'de konser vermesi için davet geldi. Say, vize için başvuruda bulundu. Ancak kendisine yanlış vize verildi. Sorunu düzeltmek için muhatap bulamadıklarını açıklayan Say, "Kızgın değilim ama hak arıyorum, kendim için, ülkem için!" dedi.

    Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 8 Ocak 2020'de Wigmore Hall’da, 3 Mart’ta ise Barbican Centre’da konser vermek için teklif aldı. Bu teklifi kabul eden Say, söz konusu salonlardan gelen vize mektuplarını da dosyalarının içine koyarak geçen ay İngiltere Başkosolosluğu’na başvuruda bulundu.

    Ancak Say’a yanlış vize verildi. Verilen vizenin başlangıç tarihi 8 Şubat’tı. Say, kişisel Instagram hesabında bir açıklama yaptı ve hatayı düzeltmek için konsolosluktan kimseye ulaşamadıklarını söyledi:

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    Bu yazımı ingilizler- avrupalılar ve ingiliz meslektaşlarım umarım okur.... okumaları dileğimle, şunu bilin, kızgın değilim ama hak arıyorum, kendim için, ülkem için! Şu 3 resime bakalım... Cetvelle çizilen sınırlar.. Ortadoğuda, kuzey ve güney Afrika’da. Cetvelle!!! Hatta bir güney afrika ülkesi sınırları için derler ki; “batılı albay, cetvelle çizerken cetveli tutan parmağına kalem çarpmış, haritada orada bombe olmuş” 3. Resimde var.. Filozof Harari ( sapiens kitabı yazarı ) yeni kitabında serzenişte; “1. Dünya harbinden sonra ve ardında, emperyal güçler, cetvelle sınırları çizerken ne etnisitiye, ne dinlere ne mezheplere en ufak bir saygı göstermemişlerdi, bedeli en ağır şekilde ödeniyor”... Buna pek çok filozof şöyle katkıda bulundu zaten; “, hatta, içsavaşlar, terör, başkaldırılar yine emperyal güçler tarafından kendi kurdukları devletlere karşı güçlendirilmekte”.. Çok acı hakikaten.. . İngiltere’nin “brexit” konusu son yıllarda daha çok tartışıldı. Halbuki, İngiltere hiç bir zaman AB ülkesi değildi ki. Schengen vizesi anlaşmasını imzalamamış, mesela biz Türkler için veya herhangi bir AB dışı ülke için, durumda değişen hiç bir şey yok ki, brexit’den önce de İngiltere vizesi kuyruklarındaydık, şimdi de .. Bizler için brexit hiç bir şey ifade etmiyor.. HİÇ BİR ŞEY... İngiltere’den vize almamız hep zordu şimdi de zor, Wigmor Hall’de , Barbican’da konser vermeye giden benim için de zor, yanlış vize konuluyor, uğraştırılıyor.. Bir daha gidiliyor, konsolosluk muhattabı yok, vize şirketi var filan.. Türkiye,2-3 yıldır, çift pasaport alabilme imkanı sağladı oradan yırtıyoruz, bir pasaport ile turnedeyken diğer pasaport İngiliz konsolosluğunda, bari işlemi görebiliyoruz, çift pasaport konumumuzdan önce İngilterede asla düzenli bir konser Hayatım olamadı, vize sorunu, pasaportum haftalarca konsoloslukta kalacak, 1 Londra konseri için, belki 15 diper konseri bekletmeye alacağım, Viyana, Berlin, Paris, Tokyo? Yahu neden? Kim yapar? Olmasın Londra demek zorunda kaldık;25 yıl!!! Brexit? Kimin için ne ifade ediyor? Almanya için mi? Ne ama? Açıklayın. Eşit şartlar olsun diyelim? Değil mi?

    Fazil Say (@fazilsay)'in paylaştığı bir gönderi ()

    “Bu yazımı İngilizler-Avrupalılar ve İngiliz meslektaşlarım umarım okur…. Okumaları dileğimle, şunu bilin, kızgın değilim ama hak arıyorum, kendim için, ülkem için!
    Şu 3 resme bakalım…
    Cetvelle çizilen sınırlar..
    Ortadoğu’da, Kuzey ve Güney Afrika'da…
    Cetvelle!
    Hatta bir Güney Afrika ülkesi sınırları için derler ki; ‘Batılı albay, cetvelle çizerken cetveli tutan parmağına kalem çarpmış, haritada orada bombe olmuş’ 3. Resimde var.
    Filozof Harari (Sapiens kitabı yazarı) yeni kitabında serzenişte; ‘1. Dünya Harbi’nden sonra ve ardında, emperyal güçler, cetvelle sınırları çizerken ne etnisitiye, ne dinlere, ne mezheplere en ufak bir saygı göstermemişlerdi, bedeli en ağır şekilde ödeniyor.'
    Buna pek çok filozof şöyle katkıda bulundu zaten; ‘Hatta, iç savaşlar, terör, başkaldırılar yine emperyal güçler tarafından kendi kurdukları devletlere karşı güçlendirilmekte.
    Çok acı hakikaten.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Bu yazımı ingilizler- avrupalılar ve ingiliz meslektaşlarım umarım okur.... okumaları dileğimle, şunu bilin, kızgın değilim ama hak arıyorum, kendim için, ülkem için! Şu 3 resime bakalım... Cetvelle çizilen sınırlar.. Ortadoğuda, kuzey ve güney Afrika’da. Cetvelle!!! Hatta bir güney afrika ülkesi sınırları için derler ki; “batılı albay, cetvelle çizerken cetveli tutan parmağına kalem çarpmış, haritada orada bombe olmuş” 3. Resimde var.. Filozof Harari ( sapiens kitabı yazarı ) yeni kitabında serzenişte; “1. Dünya harbinden sonra ve ardında, emperyal güçler, cetvelle sınırları çizerken ne etnisitiye, ne dinlere ne mezheplere en ufak bir saygı göstermemişlerdi, bedeli en ağır şekilde ödeniyor”... Buna pek çok filozof şöyle katkıda bulundu zaten; “, hatta, içsavaşlar, terör, başkaldırılar yine emperyal güçler tarafından kendi kurdukları devletlere karşı güçlendirilmekte”.. Çok acı hakikaten.. . İngiltere’nin “brexit” konusu son yıllarda daha çok tartışıldı. Halbuki, İngiltere hiç bir zaman AB ülkesi değildi ki. Schengen vizesi anlaşmasını imzalamamış, mesela biz Türkler için veya herhangi bir AB dışı ülke için, durumda değişen hiç bir şey yok ki, brexit’den önce de İngiltere vizesi kuyruklarındaydık, şimdi de .. Bizler için brexit hiç bir şey ifade etmiyor.. HİÇ BİR ŞEY... İngiltere’den vize almamız hep zordu şimdi de zor, Wigmor Hall’de , Barbican’da konser vermeye giden benim için de zor, yanlış vize konuluyor, uğraştırılıyor.. Bir daha gidiliyor, konsolosluk muhattabı yok, vize şirketi var filan.. Türkiye,2-3 yıldır, çift pasaport alabilme imkanı sağladı oradan yırtıyoruz, bir pasaport ile turnedeyken diğer pasaport İngiliz konsolosluğunda, bari işlemi görebiliyoruz, çift pasaport konumumuzdan önce İngilterede asla düzenli bir konser Hayatım olamadı, vize sorunu, pasaportum haftalarca konsoloslukta kalacak, 1 Londra konseri için, belki 15 diper konseri bekletmeye alacağım, Viyana, Berlin, Paris, Tokyo? Yahu neden? Kim yapar? Olmasın Londra demek zorunda kaldık;25 yıl!!! Brexit? Kimin için ne ifade ediyor? Almanya için mi? Ne ama? Açıklayın. Eşit şartlar olsun diyelim? Değil mi?

    Fazil Say (@fazilsay)'in paylaştığı bir gönderi ()

    '1 Londra konseri için, belki 15 diğer konseri bekletmeye alacağım'

    İngiltere'nin ‘Brexit’ konusu son yıllarda daha çok tartışıldı.
    Halbuki, İngiltere hiçbir zaman AB ülkesi değildi ki. Schengen vizesi anlaşmasını imzalamamış, mesela biz Türkler için veya herhangi bir AB dışı ülke için, durumda değişen hiçbir şey yok ki, Brexit'den önce de İngiltere vizesi kuyruklarındaydık, şimdi de… Bizler için Brexit hiçbir şey ifade etmiyor.. Hiçbir şey… İngiltere'den vize almamız hep zordu şimdi de zor, Wigmor Hall'de, Barbican'da konser vermeye giden benim için de zor, yanlış vize konuluyor, uğraştırılıyor… Bir daha gidiliyor, konsolosluk muhatabı yok, vize şirketi var filan… Türkiye, 2-3 yıldır, çift pasaport alabilme imkanı sağladı oradan yırtıyoruz, bir pasaport ile turnedeyken diğer pasaport İngiliz konsolosluğunda, bari işlemi görebiliyoruz, çift pasaport konumumuzdan önce İngiltere’de asla düzenli bir konser hayatım olamadı, vize sorunu, pasaportum haftalarca konsoloslukta kalacak, 1 Londra konseri için, belki 15 diğer konseri bekletmeye alacağım, Viyana, Berlin, Paris, Tokyo? Yahu neden? Kim yapar? Olmasın Londra demek zorunda kaldık; 25 yıl!!!
    Brexit? Kimin için ne ifade ediyor? Almanya için mi? Ne ama?
    Açıklayın.
    Eşit şartlar olsun diyelim?
    Değil mi?”

    Etiketler:
    isyan, Tepki, yanlışlık, Başvuru, Vize, teklif, Konser, İngiltere, Fazıl Say
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