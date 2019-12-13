Bu yıl ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlara plaketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
'Edebiyat' alanında Nuri Pakdil, 'müzik' alanında MFÖ, 'sinema' alanında Mesut Uçakan, 'resim' alanında Devrim Erbil, 'geleneksel sanatlar' alanında Fuat Başar, 'mimarlık' alanında Doğan Kuban, 'sosyal bilimler' alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.
Törende, merhum Nuri Pakdil'in ödülünü öğrencisi yazar Necip Evlice, merhum Ahmet Haluk Dursun’un 'Vefa' alanındaki ödülünü ise kızı Nilay Dursun aldı.
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu© AA / Murat Çetinmühürdar / Cumhurbaşkanlığı
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu© AA / Murat Çetinmühürdar / Cumhurbaşkanlığı
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu© AA / Murat Çetinmühürdar / Cumhurbaşkanlığı
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu© AA / Murat Çetinmühürdar/ Cumhurbaşkanlığı
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