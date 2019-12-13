Muhammed Dahlan, Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoriye alındı: FETÖ'ye para yardımı yaptığı iddia edilmişti

İçişleri Bakanlığı tarafından, terörden arananlar listesine güncelleme geldi.

Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi.

'Ortadoğu'nun en karanlık isimlerinden biri' olarak nitelendirilen ve 10 milyon liralık ödülle listeye giren Muhammed Dahlan'ın; FETÖ ve PDY silahlı terör örtügüyle birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek gibi suçlardan, adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunuyor.

Yeni eklenenlerle birlikte kırmızı listede 221, mavi listede 103, yeşil listede 98, turuncu listede 196, gri listede de 684 olmak üzere toplam 1302 terör örgütü mensubu, terörden arananlar listesinde yer almış oldu.